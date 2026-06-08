Konyaaltı Sahili'nde 56 Kilogramlık Kuzu Balığı Şaşkınlığı

Balıkçılar o anları cep telefonu kamerasıyla kaydederken, balığın ağırlığını görünce hayretlerini gizleyemedi.

Sportif balıkçılık ile uğraşan Tuğrul Çalışkanlar, sabah saatlerinde balık tutmak için arkadaşlarıyla birlikte Konyaaltı Sahili'ne açıldı. Kıyıya yaklaşık 75 metre mesafede oltalarını denize atarak beklemeye başlayan Çalışkanlar ve arkadaşlarının oltasında bir süre sonra bir hareketlenme oldu. Oltasına takılan balığı çekmeye başlayan Çalışkanlar, bir süre sonra karşılaştığı manzarayla hayatının şokunu yaşadı. Halk arasında kuzu balığı olarak bilinen dev akya balığını tekneye çeken Tuğrul Çalışkanlar ve arkadaşları, asıl şoku ise balığın boyu ve kilosunu ölçtüklerinde yaşadı.

Konyaaltı Sahili'nde bu büyüklükte daha önce yakalanmadı

Yakaladıkları kuzu balığının 1 metre 50 santimetre boyunda ve 56 kilogram ağırlığında olduğunu gören balıkçılar hayretlerini gizleyemezken büyük sevinç yaşadılar. Daha önce Antalya açıklarında bu büyüklükte bir balığın yakalanmadığını söyleyen Çalışkanlar, "Balığı 3 arkadaş birlikte Antalya Konyaaltı Sahili açıklarında sabah 05.20 sıralarında daha önceden bildiğimiz ve denediğimiz bir merada 75 metrelerde canlı bir kolyoz balığını dibe indirerek avladık. Daha önce Adrasan ve Finike taraflarında 69 kilogram civarında avlanan akya dediğimiz kuzu balığı, Antalya merkezde bir rekor oldu. Daha önce bu ağırlıkta bir balık Antalya merkezde yakalanmadı" dedi.

Vira Haber