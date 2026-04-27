Dünyanın En İyi Rotasında Turizmin Meşalesi Start Alıyor

Bu yıl rekor katılımla gerçekleşecek organizasyonda yaklaşık 1000 sporcu parkurlarda yer alacak. 15 ülkeden yaklaşık 100 yabancı sporcunun katılımı, etkinliğin uluslararası kimliğini daha da güçlendiriyor. Kayıt ve kit dağıtımının gerçekleştirildiği ilk gün, sporcular ısınma turlarıyla Babadağ rotalarında antrenmanlarına başladı.

“Babadağ Ultra Maratonu, Küresel Bir Spor ve Turizm Buluşması”

Babadağ Ultra Maratonu Organizatörü, milli sporcu Serkan Özdemir, organizasyona ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

“Babadağ Ultra, farklı zorluk seviyelerine sahip etaplarıyla her seviyeden sporcuyu ağırlıyor. 14 kilometrelik Kayaköy ve köy koşusu parkurları ile Ölüdeniz Lagünü çevresinde gerçekleştirilen etaplar, katılımcılara eşsiz manzaralar sunuyor. Bunun yanı sıra 56 kilometrelik zorlu ultra parkur, deneyimli sporcular için büyük bir meydan okuma niteliği taşıyor. Organizasyona katılan sporcuların büyük bölümü bireysel katılım sağlıyor. Bu da etkinliğin doğal bir çekim merkezi haline geldiğini gösteriyor. Yabancı katılımcı oranımız şu an yüzde 10 seviyelerinde. Önümüzdeki dönemde farklı pazarlarda tanıtım faaliyetleriyle bu oranı artırmayı hedefliyoruz. Babadağ’ın coğrafyası, parkurları ve lokasyonu, dünya çapında ses getirecek potansiyele sahip”

Likya Yolu’nda Tarih ve Doğa İç İçe

Babadağ Ultra Maratonu’nu benzersiz kılan en önemli unsurlardan biri, parkurların Likya Yolu üzerinden geçmesi. Dünyanın en iyi yürüyüş rotaları arasında gösterilen bu tarihi yol, sporculara yalnızca fiziksel bir mücadele değil, aynı zamanda kültürel bir yolculuk da sunuyor. Yarışın gerçekleştiği Babadağ ve Ölüdeniz bölgesi aynı zamanda dünyanın en iyi yamaç paraşütü noktalarından biri olarak kabul ediliyor. Sporcular, parkur boyunca gökyüzünde süzülen paraşütlerin eşliğinde koşarak görsel açıdan eşsiz bir deneyim yaşıyor.

Yarışın en dikkat çeken kategorisi ise 26K DOWN HILL Etabı. 1900 metre rakımdan başlayarak Ölüdeniz’e doğru inişe geçen parkur, katılımcılara hem dağ hem de deniz deneyimini aynı anda sunuyor. Yarışın finiş noktası ise dünyanın en özel plajlarından biri olarak kabul edilen Ölüdeniz sahili.

Spor ve Tatilin Buluştuğu Eşsiz Deneyim

Babadağ Ultra Maratonu, sporculara yalnızca yarış değil, aynı zamanda doğa ve tatil deneyimini bir arada sunuyor. Organizasyon kapsamında paylaşılan GPS kayıtları sayesinde sporcular, yıl boyunca parkurlarda antrenman yapma imkanı da buluyor. Yarış sonunda sporcuların kendilerini Ölüdeniz’in turkuaz sularına bırakabilmesi ise organizasyonun en unutulmaz anları arasında yer alıyor.

Babadağ Ultra Maraton Program

25 Nisan 2026 Cumartesi

56K BABADAĞ ULTRA- Banana Beach Ölüdeniz- 07:00 – 21:00

30K 1922- Banana Beach / Babadağ Zirve- 07:00 – 16:00

15K SKYRUNNING DRAGON- Banana Beach / Babadağ Zirve- 08:00 – 15:00

26K DOWN HILL- Babadağ Zirve / Banana Beach- 10:00 – 16:00

ÖDÜL TÖRENİ- Banana Beach Ölüdeniz - 19:00 – 20:30

25 Nisan 2026 Pazar

14K KAYAKÖY HISTORY RUN-Banana Beach Ölüdeniz-09:00 – 13:30

5K ÖLÜDENİZ RUN-Banana Beach Ölüdeniz - 09:00 – 11:30

ÖZEL 23 NİSAN ÇOCUK KOŞUSU - Banana Beach Ölüdeniz-10:00 – 11:00

ÖDÜL TÖRENİ-Banana Beach Ölüdeniz - 14:00 – 15:00

