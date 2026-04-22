Kuşadası’nda Sahil Güvenlik Botu Ziyarete Açılıyor

Aydın’da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı’na bağlı TCSG-311 Sahil Güvenlik Botu ziyarete açılacak. Aydın Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, TCSG-311 Sahil Güvenlik Botu 23 Nisan 2026 Perşembe günü 09.00 ile 17.00 saatleri arasında Kuşadası Marina Sahil Güvenlik İskelesi’nde vatandaşları ağırlayacak. Başta çocuklar olmak üzere tüm vatandaşların ziyaretine açık olacak etkinlikte, katılımcılar Sahil Güvenlik botunu yakından görme fırsatı bulacak. Aydın Valiliği'nden yapılan açıklamada "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığına bağlı TCSG-311 Sahil Güvenlik Botu, 23 Nisan 2026 Perşembe günü 09.00-17.00 saatleri arasında Kuşadası Marina Sahil Güvenlik İskelesinde, geleceğimizin teminatı çocuklarımız başta olmak üzere tüm vatandaşlarımızın ziyaretine açılacaktır. Bayramımız kutlu olsun" ifadeleri yer aldı.

