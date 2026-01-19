Menekşe Sahilinde Sular Çekildi, Tekneler Geçişlerde Zorluk Yaşadı

Küçükçekmece Gölü’nün Marmara Denizi’ne bağlanan kısmında Menekşe Deresi çevresinde kuvvetli lodosun etkisiyle biriken kumlar ve suların çekilmesiyle birlikte alçalan su, geçiş yapmaya çalışan teknelere zorluk yaşattı. Suların çekilmesi sonrası ortaya çıkan kum birikintileri ise kameraya yansıdı.

Balık tuttuğumuz yerde şimdi yürüyoruz

Suların çekilmesi ve yaşanan mağduriyet hakkında konuşan Sabri Özceyhan, "Çoğu tekne limana girmek için şurayı kullanıyor. Geçerken de giremiyor, tabii orada oturuyor. Tekneler zorluk yaşıyor, 4-5 saattir giremeyen tekne oldu. Şimdi zaten boğazdan tekne girerse onu da görmüş oluruz. Burada hep böyle oluyor. Burası daha dün balık tuttuğumuz yerdi, şimdi yürüyoruz. Yani burada balık avlıyorduk, şu an burası ada olmuş şekilde. Belediyenin çalışması oluyor, burada örümcek dozer geliyor, kumları temizliyor, derinleştiriyor ama yeterli kalmıyor herhalde. Hemen ardından yine bu şekilde sığ oluyor" dedi.

Vira Haber