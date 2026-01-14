Muğla'da Düzensiz Göçmen Sayısında Yüzde 65 Azalma

Muğla'nın düzensiz göçmenlerin başta Avrupa olmak üzere geçiş güzergahında bulunması ve sınır il olması nedeniyle hem düzensiz göçmenlerin, hem de göçmen kaçakçıların sık kullandıkları bir il olduğunu belirten Vali İdris Akbıyık, "İlimiz sınır vilayeti olması nedeniyle denizler açısından Avrupa'ya geçmek isteyen birçok düzensiz göçmen ilimizi kullanmak istiyor. Bu çerçevede de geçtiğimiz yıla göre çok çok başarılıyız. Bu sayıları çok aza indirdik. 2025 yılında göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik 527 operasyonda 451 organizatör tutuklanmış. Yine 191 şahsa da adli kontrol kararı verilmiş. Bu çerçevede göçmen kaçakçılığında kullanılan 276 araca da el konulmuştur. Yine bizim bildiğiniz gibi mobil göç araçlarımız var. Bunları da çok verimli kullanıyoruz. 7 tane mobil göç aracımız hem düzenli kontroller yapıyorlar. Zaman zaman da jandarmayla, polisle beraber otellerde, konaklama yerlerinde bu çerçevede uygulamalar yapıyorlar. Bunun da göçmen kaçakçılığıyla mücadelede önemli katkısını görüyoruz" dedi.

Yüzde 65 azalma var

