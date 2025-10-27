NB1137 Bataryalı Hibrit Feribotun Sac Kesim Töreni Gerçekleştirildi

Bu tören, denizcilik sektöründe sürdürülebilir ulaşım hedeflerine yönelik somut bir kilometre taşı olarak değerlendiriliyor.

Projede Norveçli armatör şirket Fjord1 AS ile Türk tersanesi Tersan Shipyard birlikte çalışıyor. Feribotlara ilişkin sistem entegrasyonu sözleşmesi kapsamında, Norveçli sağlayıcı Norwegian Electric Systems (NES) firmanın motor, jeneratör, transformatör, AC/DC panoları ve batarya paketi gibi detayları tedarik edeceği bildirildi.

Bu tür bataryalı ve hibrit tahrikli feribotlar, deniz taşımacılığında karbon emisyonlarını önemli ölçüde düşürmeyi hedefliyor. NB1137 projesi için normal Ro-Ro ya da yolcu gemilerinden farklı olarak tamamen batarya destekli tahrik sistemi planlanırken, otomasyon ve otonom sistem entegrasyonu da değerlendirme aşamalarında yer alıyor.

Sektör yetkilileri, bu tip teknolojik atılımların Türkiye tersane sanayisi için hem üretim hem de ihracat açısından önemli fırsatlar sunduğunu vurguluyor. NB1137 feribotunun teslimatının önümüzdeki yıllarda gerçekleşmesi ve devreye alınmasıyla birlikte, Türkiye'nin yeşil deniz taşımacılığı yönündeki imajını güçlendirmesi bekleniyor.

