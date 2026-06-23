Ordu’da Plajlarda Temizlik ve Bakım Çalışmaları

Parklar ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, plajlar her türlü atıktan temizlenerek daha temiz ve bakımlı bir görünüme kavuşturuluyor. Yaz mevsiminin gelmesi ve hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte yoğunlaştırılan çalışmalar sayesinde vatandaşların sahil ve plajlardan daha sağlıklı ve güvenli şekilde faydalanması hedefleniyor.

Kumlar elenerek temizleniyor

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, denize kıyısı bulunan Gülyalı, Altınordu, Perşembe, Fatsa ve Ünye ilçelerindeki plajlarda temizlik ve bakım çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşların denize rahat ve güvenli şekilde girebilmeleri amacıyla sahillerde biriken çöp ve atıklar makineler yardımıyla titizlikle temizlenirken, soyunma kabinleri ile duş alanlarında da bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştiriliyor. Öte yandan traktör arkası çekilir tip plaj temizleme makineleriyle kumlar elenerek çöp, sigara izmariti, cam parçaları, taş ve organik atıklar gibi çeşitli atıklar sahilden uzaklaştırılıyor.

Vira Haber