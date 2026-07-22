Panama Paris MoU Beyaz Listesine’ne Geri Döndü

Panama, Paris Mutabakat Zaptı’nın (Paris MoU) yakın zamanda yayımlanan Yıllık Raporu’na göre Beyaz Liste’ye yeniden dahil edildi. Panama Denizcilik Otoritesi (PMA), bu duyuruyu memnuniyetle karşıladı ve Beyaz Liste’nin denizcilik idarelerinin performansını ve kalitesini ölçen en önemli uluslararası göstergelerden biri olarak kabul edildiğini vurguladı. Paris MoU Beyaz Listesi’ne dahil olmak, bir ülkenin bayrağının veya gemi sicilinin en yüksek uluslararası deniz güvenliği ve düzenleyici denetim standartlarına uyduğunu gösterir.

Bu başarı, güvenlik standartlarını güçlendirmeye, uluslararası sözleşmelere uyumu artırmaya ve Panama ticaret filosunun denetimini sağlamlaştırmaya yönelik sürdürülen stratejinin bir sonucudur. Panama’nın mükemmelliğe, şeffaflığa ve deniz güvenliğine bağlı bir sicil olarak konumunu pekiştirmektedir. Panama’nın Beyaz Liste’ye dönüşü, PMA tarafından son birkaç yılda uygulanan ve Panama bayraklı gemilerin Liman Devleti Kontrolü (PSC) denetimlerindeki performansını iyileştirirken aynı zamanda sicilin genel kalitesini artırmak amacıyla uygulanan bir dizi girişimin sonucunu yansıtmaktadır.

Panama’nın Paris MoU’daki konumunu güçlendirmek için uyguladığı başlıca girişimler şunlardır:

• Önleyici denetim programının güçlendirilmesi: Paris MoU rejimi altında faaliyet gösteren limanlara varıştan önce yüksek riskli gemilerin hedeflenmesi.

• Eksiklik geçmişi olan gemilerin daha sıkı tespit edilip izlenmesi: Denetimlerden önce düzeltici önlemler alınarak alıkoyma riskinin azaltılması.

• Sicil Ön-Kontrol sürecinin güçlendirilmesi: Yalnızca uluslararası standartlara uygun gemilerin Panama Gemi Sicili’ne kabul edilmesi.

• Bayrak Devleti Denetimlerinde geliştirilmiş yöntemlerin kabul edilmesi: Filonun teknik ve operasyonel doğrulamasının güçlendirilmesi.

• Tanınmış Kuruluşlar (RO), armatörler ve işletmeciler üzerinde genişletilmiş gözetim: Uluslararası standartlara uyumunu sürdürmek için daha fazla ortak sorumluluk.

• Denizcilik kazalarında sürekli azalma: Önleme, uyum ve sürekli iyileştirme merkezli bir politika ile filonun operasyonel performansın artırılması.

Panama’nın Beyaz Liste’ye dönüşü, kaliteye, güvenliğe ve uluslararası uyuma yönelik kararlı bir bağlılığın somut sonuçlar doğurduğunu göstermektedir. Bu başarı tüm paydaşlara aittir ve dünyanın en büyük gemi sicilinin en yüksek standartları korumaya dair ortak sorumluluğu yeniden teyit etmektedir. Paris MoU, bayrak devletlerinin performansını, üye devletlerin limanlarında yapılan denetim ve alıkoymalara dayalı üç yıllık ortalama ile değerlendirir. Dolayısıyla Panama’nın Beyaz Liste’ye yeniden dahil edilmesi, Panama filosunun kalite göstergelerindeki sürekli iyileşmeleri ve PMA’nın uyguladığı politikaların olumlu etkisini ortaya koymaktadır. Bu dönüm noktası, Panama Gemi Sicili’nin rekabet gücünü daha da arttırmakta, uluslararası denizcilik topluluğunun güvenini pekiştirmekte ve Panama bayrağı altında seyreden armatörlere daha büyük operasyonel avantajlar sağlamaktadır.

PMA, sürekli iyileştirmeyi, düzenleyici yenilikleri ve Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) sözleşmelerine sıkı uyumu teşvik eden politikaları ilerletme taahhüdünü yeniden teyit etmektedir. Böylece Sicil, itibarını ve küresel liderliğini korumaya devam edecektir.