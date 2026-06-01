Posidonia 2026 Atina’da Başladı

1–5 Haziran tarihleri arasında düzenlenen organizasyon, sektörün önde gelen şirketleri, karar alıcıları ve uzmanlarını bir araya getirerek yoğun bir programla başladı.

Atina Metropolitan Expo’da gerçekleştirilen fuarın açılışına Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis, Avrupa Birliği Ulaştırma Komiseri Apostolos Tzitzikostas ve Uluslararası Denizcilik Örgütü International Maritime Organization Genel Sekreteri Arsenio Dominguez başta olmak üzere çok sayıda üst düzey isim katıldı.

Bu yılki organizasyonun, 80’den fazla ülkeden binlerce şirketi ağırladığı ve katılım açısından rekor seviyeye ulaştığı bildirildi. Artan uluslararası ilgi, denizcilik sektörünün küresel ölçekteki stratejik önemini bir kez daha ortaya koydu.

Sektörün gündeminde güvenlik ve enerji dönüşümü var

Fuar boyunca en çok öne çıkan başlıklar arasında deniz güvenliği, küresel ticaret rotalarındaki riskler, tedarik zinciri kırılganlığı ve enerji dönüşümü yer alıyor. Özellikle son dönemde Kızıldeniz ve Basra Körfezi’nde yaşanan gelişmeler, sektör temsilcilerinin risk yönetimi tartışmalarını daha da yoğunlaştırdı.

Dijitalleşme ve yapay zekâ uygulamaları da etkinliğin önemli gündem maddeleri arasında bulunuyor. Gemi operasyonlarında verimliliği artırmaya yönelik yeni teknolojiler, çevresel uyum çözümleri ve siber güvenlik sistemleri fuar alanında yoğun ilgi görüyor.

Yeni teknolojiler ve alternatif yakıtlar öne çıkıyor

Organizasyon kapsamında çok sayıda firma, düşük emisyon hedeflerine yönelik geliştirdikleri çözümleri tanıtıyor. Alternatif yakıtlar, enerji verimliliği ve sıfır emisyon hedefleri doğrultusunda geliştirilen projeler sektörün geleceğine yönelik tartışmaların merkezinde yer alıyor.

Fuar süresince çok sayıda panel ve konferans düzenlenirken, uzmanlar deniz taşımacılığında uzun vadeli dönüşümün hem teknolojik hem de jeopolitik gelişmelerle şekillendiğine dikkat çekiyor.

Posidonia 2026, 5 Haziran’a kadar Atina’da sektörün küresel aktörlerini ağırlamaya devam edecek.