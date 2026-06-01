Şadan Kaptanoğlu, Posidonia 2026 Kapsamında Düzenlenecek Uluslararası Konferansta Konuşmacı Olacak

DenizTemiz Derneği/TURMEPA Yönetim Kurulu Başkanı ve INTERMEPA Başkan Yardımcısı Şadan Kaptanoğlu, küresel denizcilik sektörünün en önemli buluşmalarından biri olan Posidonia 2026 kapsamında düzenlenecek uluslararası konferansta konuşmacı olarak yer alacak.

Yunanistan Deniz Çevre Koruma Derneği (HELMEPA) tarafından organize edilen ve “Ocean Intelligence in MetaShipping: Biodiversity – People – Innovation – Investment” başlığını taşıyan konferans, 3 Haziran 2026 tarihinde Atina Metropolitan Expo’da gerçekleştirilecek.

Denizcilik sektörünün önde gelen isimlerini bir araya getirecek etkinlikte Şadan Kaptanoğlu, armatörlerin temsil edildiği “Shipowners’ Panel” oturumunda görüşlerini paylaşacak. Panelde sürdürülebilirliğin denizcilik sektöründe rekabet avantajına dönüşümü, liderlik anlayışı, insan kaynağının geleceği, teknolojik dönüşüm, sektörel dayanıklılık ve geleceğin denizcilik vizyonu gibi önemli başlıklar ele alınacak.

Posidonia 2026 kapsamında gerçekleştirilecek konferansın, denizcilik sektöründe çevresel sorumluluk, yenilikçilik ve yatırım odaklı dönüşüm süreçlerine ilişkin uluslararası düzeyde fikir alışverişine katkı sağlaması hedefleniyor.

Kaptanoğlu’nun da yer alacağı panelde, dünyanın farklı bölgelerinden denizcilik şirketlerinin üst düzey yöneticileri ve sektör temsilcileri sürdürülebilir büyüme ve denizciliğin geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulunacak.