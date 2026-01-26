Sahil Güvenlikten Nefes Kesen Yunus Kurtarma Operasyonu

İlçedeki Balıkçı Limanı içinde yaklaşık bir haftadır denize açılmaya çalışan, boyu yaklaşık 2 metre olan bir yunus görüldü. Durumu fark eden vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen Kdz Ereğli Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Alaplı Limanı’na gelerek bot yardımıyla liman içinde mahsur kalan yunusu bulunduğu yerden çıkardı. Yapılan çalışmanın ardından yunus açık denize götürülerek doğal yaşam alanına bırakıldı.

Yunusun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kurtarma operasyonu çevredeki vatandaşlar tarafından ilgiyle takip edildi.

Vira Haber