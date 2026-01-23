TMMOB Gemi Mühendisleri Odası İzmir Şubesi’nde Yeni Yönetim Belirlendi

Genel Kurul sonrası 22 Ocak 2026 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında, 19. Dönem Yönetim Kurulu üyelerinin görev paylaşımı gerçekleştirildi.

Buna göre, TMMOB Gemi Mühendisleri Odası İzmir Şubesi 19. Dönem Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu:

Yönetim Kurulu Başkanı: Merdan Şerefli

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı: Mehmet Önal

Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi: Burak Acar

Yönetim Kurulu Sayman Üyesi: Nihat Tozman

Yönetim Kurulu Üyesi: Oktay Yurtsever

Yönetim Kurulu Üyesi: Ahmet Aksoy

Yönetim Kurulu Üyesi: Ahmet Dalyan

Yeni seçilen Yönetim Kurulu’nun, önümüzdeki dönemde İzmir ve çevresindeki gemi mühendislerini temsil ederek mesleki faaliyetleri ve çalışmaları sürdürmesi bekleniyor.

Vira Haber