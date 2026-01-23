İstanbul10 °C

  TMMOB Gemi Mühendisleri Odası İzmir Şubesi'nde Yeni Yönetim Belirlendi
TMMOB Gemi Mühendisleri Odası İzmir Şubesi’nin 17-18 Ocak 2026 tarihlerinde gerçekleştirilen 19. Olağan Genel Kurulu’nun ardından, yeni dönem Yönetim Kurulu görev dağılımı belli oldu.

Genel Kurul sonrası 22 Ocak 2026 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında, 19. Dönem Yönetim Kurulu üyelerinin görev paylaşımı gerçekleştirildi.

Buna göre, TMMOB Gemi Mühendisleri Odası İzmir Şubesi 19. Dönem Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu:

  • Yönetim Kurulu Başkanı: Merdan Şerefli

  • Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı: Mehmet Önal

  • Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi: Burak Acar

  • Yönetim Kurulu Sayman Üyesi: Nihat Tozman

  • Yönetim Kurulu Üyesi: Oktay Yurtsever

  • Yönetim Kurulu Üyesi: Ahmet Aksoy

  • Yönetim Kurulu Üyesi: Ahmet Dalyan

Yeni seçilen Yönetim Kurulu’nun, önümüzdeki dönemde İzmir ve çevresindeki gemi mühendislerini temsil ederek mesleki faaliyetleri ve çalışmaları sürdürmesi bekleniyor.

