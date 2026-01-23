İzmir'de Sağanak Sonrası Barajlar Hareketlendi

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU) verilerine göre, özellikle Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı'ndaki su seviyesi bir günde yaklaşık yüzde 10 artış gösterdi.

İzmir’de mevsim normallerinin altında seyreden yağışlar, artan nüfus ve iklim değişikliği nedeniyle içme suyu kaynakları üzerindeki baskı sürerken, dün sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağışların ardından barajlardaki son durum güncellendi. İZSU Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan veriler, yağışların baraj havzalarındaki yansımasını ortaya koydu.

Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı'nda hızlı yükseliş

Paylaşılan verilere göre, geçtiğimiz Ağustos ayında su seviyesi dip noktaya ulaşan Çeşme Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı, son yağışlarla birlikte en dikkat çekici yükselişin yaşandığı baraj oldu. Bir gün önce yüzde 5,60 olarak kaydedilen doluluk oranı, sadece 24 saat içerisinde yüzde 15,56’ya yükseldi.

Barajlardaki güncel doluluk oranları ise şu şekilde kayıtlara geçti: Tahtalı Barajı yüzde 0.78, Balçova Barajı yüzde 11.65, Ürkmez Barajı yüzde 7.33, Güzelhisar Barajı yüzde 41.98, Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı ise yüzde 15.56.

