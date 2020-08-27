Sefine Tersanesi Norveçli Şirket İçin İnşa Ettiği Gemiyi Suya İndirdi

Sefine Tersanesi’nin Norveçli DESS Aquaculture Shippin AS ile imzaladığı sözleşme kapsamında inşa ettiği altı canlı balık gemisinden biri olan AQUA HOMBORØY düzenlenen törenle suya indirildi.

AQUA HOMBORØY’un özellikleri

Uzunluk : 84.4 metre

Pp Arasındaki Uzunluk : 76.9 metre

Draft : 7.4 metre

Genişlik : 16 metre

Kapasite : 3900 m3 Canlı Balık Tutar

Klas : Büro Veritas

Bayrak : Norveç

Ana Tahrik Motorları : 3x YANMAR 6EY22ALW 1300 kWe @ 900 dev / dak