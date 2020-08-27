Sefine Tersanesi Norveçli Şirket İçin İnşa Ettiği Gemiyi Suya İndirdi
Sefine Tersanesi’nin Norveçli DESS Aquaculture Shippin AS ile imzaladığı sözleşme kapsamında inşa ettiği altı canlı balık gemisinden biri olan AQUA HOMBORØY düzenlenen törenle suya indirildi.
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Sefine Tersanesi’nin Norveçli DESS Aquaculture Shippin AS ile imzaladığı sözleşme kapsamında inşa ettiği altı canlı balık gemisinden biri olan AQUA HOMBORØY düzenlenen törenle suya indirildi.
AQUA HOMBORØY’un özellikleri
Uzunluk : 84.4 metre
Pp Arasındaki Uzunluk : 76.9 metre
Draft : 7.4 metre
Genişlik : 16 metre
Kapasite : 3900 m3 Canlı Balık Tutar
Klas : Büro Veritas
Bayrak : Norveç
Ana Tahrik Motorları : 3x YANMAR 6EY22ALW 1300 kWe @ 900 dev / dak
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Etiketler : Sefine Tersanesi, Tersane, Gemi
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