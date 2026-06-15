Şevli: “Van Artık Sadece Bir Göl Şehri Değil, Türkiye’nin Yükselen Denizcilik Merkezlerinden Biri”

Törende konuşan önceki dönem Deniz Ticareti Genel Müdürü ve Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürü Cemalettin Şevli, Van’ın son yıllarda denizcilik alanında önemli bir dönüşüm sürecinden geçtiğini belirterek, kentin artık Türkiye’nin yükselen denizcilik merkezlerinden biri haline geldiğini söyledi.

Denizcilik Fakültesi binasının yalnızca bir eğitim yatırımı olmadığını vurgulayan Şevli, bunun aynı zamanda Van’ın geleceğine yönelik stratejik bir adım olduğunu ifade etti.

“İki yıl önce kurulan hayalin ilk adımı atılıyor”

Denizcilik eğitiminin geliştirilmesine yönelik çalışmaların yaklaşık iki yıl önce başladığını hatırlatan Şevli, İstanbul Teknik Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özcan Arslan ve iş insanı Şaban Kayıkçı ile Van’da çeşitli temaslar gerçekleştirdiklerini aktardı.

O dönemde denizcilik eğitiminin güçlendirilmesi ve nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi amacıyla bir vizyon ortaya koyduklarını belirten Şevli, “Bugün o hayalin ilk somut adımını atmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

Şevli, fakülte binasının yapımına destek veren iş insanı Şaban Kayıkçı’nın hem fakülteye hem de öğrencilere önemli katkılar sunduğunu, bu desteklerin Van’da denizcilik kültürünün gelişmesinde kritik rol oynadığını ifade etti.

Türk denizciliğine vurgu

Türkiye’nin son 20 yılda denizcilik alanında önemli bir ilerleme kaydettiğini belirten Şevli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliği ve Son Başbakan Binali Yıldırım’ın katkılarıyla Türk denizciliğinin küresel ölçekte güçlü bir konuma ulaştığını söyledi.

Bir dönem Türk bayraklı gemilerin uluslararası limanlarda ayrımcılığa maruz kaldığını hatırlatan Şevli, bugün ise Türkiye’nin filosu, tersaneleri, limanları ve eğitim kurumlarıyla dünyanın saygın denizcilik ülkeleri arasında yer aldığını kaydetti.

Van Gölü’nde “sessiz devrim”

Van Gölü Havzası’nda son 20 yılda hayata geçirilen yatırımlara da değinen Şevli, bölgenin denizcilik altyapısının büyük ölçüde tamamlandığını ifade etti.

Tatvan Liman Başkanlığı’nın açılması, Van Piri Reis Denizcilik Teknik Anadolu Lisesi’nin kurulması, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Denizcilik Fakültesi’nin eğitime başlaması, Edremit Yat Limanı’nın hizmete alınması, İMEAK Deniz Ticaret Odası Van Temsilciliği’nin açılması ve feribot hatlarının devreye girmesi gibi birçok yatırımın bu dönüşümün parçası olduğunu belirtti.

“Van, İstanbul’da ne varsa ona yaklaşan bir noktaya geldi”

Van’ın artık yalnızca doğal güzellikleriyle değil, denizcilik altyapısıyla da öne çıktığını vurgulayan Şevli, “Van Gölü Havzası kurumsal altyapı, teknik kapasite ve eğitim imkanları açısından önemli bir seviyeye ulaştı. Geçmişte yalnızca büyük denizcilik şehirlerinde yapılabilen birçok faaliyet bugün Van’da da gerçekleştirilebiliyor” dedi.

“Bu fakülte yeni bir dönemin başlangıcı olacak”

Temeli atılan Denizcilik Fakültesi’nin Van’ın denizcilik vizyonunda yeni bir dönemin başlangıcı olduğunu belirten Şevli, kentin önümüzdeki yıllarda Türkiye’nin örnek denizcilik merkezlerinden biri haline geleceğini ifade etti.

Şevli, konuşmasını “Yetiştireceğimiz gençlerimiz ve güçlü altyapımızla Van, Türkiye’nin denizcilik geleceğine önemli katkılar sunacaktır” sözleriyle tamamladı.

Vira Haber