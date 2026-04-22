Tekirdağ'da Ölü Caretta Caretta Kıyıya Vurdu

Edinilen bilgilere göre, Süleymanpaşa ilçesi Değirmenaltı Mahallesi sahilinde denizin yüzeyinde hareketsiz şekilde duran caretta carettayı fark eden İlkay Dönmez, hayvanı kıyıya çekerek durumu belediye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, sahilde bulunan caretta caretta üzerinde ilk incelemeyi yaptı. Daha sonra kaplumbağa, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için belediye ekiplerince bulunduğu yerden alınarak ilgili birimlere götürüldü. Olay sahilde bulunan vatandaşlar arasında üzüntü ve merak oluştururken, caretta carettanın ölüm nedeninin yapılacak incelemenin ardından netlik kazanacağı öğrenildi. Deniz kaplumbağasının ölü bulunduğu alanda ise denizin alg patlaması sonucu turuncuya büründüğü gözlendi.

Geçtiğimiz haftalarda Süleymanpaşa ilçesi Barbaros Mahallesi sahilinde de bir caretta caretta ölüsünün kıyıya vurduğu öğrenildi. Aynı bölgede kısa süre içinde ikinci kez yaşanan olay dikkat çekti.

