The Bodrum Cup Birincisi Colombaio

35’inci yılına Selanik’te Ulu Önder Atatürk’ün Evi’ni ziyaret ederek başlayan Maximiles Black The Bodrum Cup filosu, İstanbul - Bodrum rotasında 4 farklı etapta yarışarak Bodrum limanına dönüş yaptı.

Maximiles Black The Bodrum Cup, 35’inci yılında da deniz ve yelken tutkunlarını bir araya getiriyor. Bu yıl Cumhuriyetin 100’üncü yılı vesilesiyle önceki yıllardan farklı olarak Selanik ve İstanbul rotalarının da dahil edildiği festivalde, 100. Yıl Anma Yarışları tamamlandı. Tam üç tekne birincilik için yarıştı.

Maximiles Black The Bodrum Cup 100. Yıl Anma Yarışları kazananlarına kupaları 21 Ekim Cumartesi akşamı Candan Erçetin’in Şef Orhan Şallıel yönetiminde senfoni orkestrası eşliğinde gerçekleştireceği “Atatürk’ün Sevdiği Şarkılar” konserinden önce verilecek.

Bu yıl 17 Ekim’de başlayacak olan yarışlar ise Bodrum limanından Çökertme ve Kissebükü’ne uzanarak ardından yine Bodrum'da tamamlanacak.

Program:

17 Ekim 2023 l Salı

Privia Black Bodrum - Bodrum Etabı

18 Ekim 2023 | Çarşamba

Metro Bodrum - Çökertme Etabı

19 Ekim 2023 | Perşembe

Radisson Collection Bodrum Çökertme - Kissebükü Etabı

20 Ekim 2023 | Cuma

Anadolu Sigorta Kissebükü - Bodrum Etabı

21 Ekim 2023 | Cumartesi

Opet - Tüpraş Bodrum - Bodrum Etabı

Maximiles Black The Bodrum Cup’ta isim sponsoru Türkiye İş Bankası’nın kart markası Maximiles Black; ana sponsorlar Opet ve Tüpraş; platin sponsorlar Amerikan Hastanesi, Anadolu Sigorta, Four Seasons Hotel Istanbul at the Bosphorus, Metro Türkiye; gold sponsorlar Ağanlar, Hapimag Sea Garden Resort Bodrum, İş Yatırım, İş Portföy, Radisson Collection Bodrum, Setur Marinas ve TAV Havalimanları katkılarını sunuyor. Çağdaş Bodrumspor, Bodrum FM, Arvento Mobile Systems, Ekin Ses, Bakar Sigorta Aracılık Hizmetleri ve Sungulets Yachting & Travel’ın da sponsorları arasında bulunduğu festivale T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı, T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı, T.C. Muğla Valiliği, T.C. Muğla Büyükşehir Belediyesi, T.C. Muğla Büyükşehir MUTTAŞ, T.C. Bodrum Kaymakamlığı, T.C. Bodrum Belediyesi, Bodrum Belediye AŞ, T.C. Milas Kaymakamlığı, T.C. Milas Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Hatları, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı, Sahil Güvenlik, Bodrum Deniz Kurtarma, T.C. Bodrum Ticaret Odası, İMEAK Deniz Ticaret Odası, Bodrum Otelciler Derneği, Bodrum Denizciler Derneği, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği, Era Bodrum Sailing Club, TYBA Yachting, Türkiye Yelken Federasyonu, goturkiye.com resmi sponsor olarak destek veriyor.

Vira Haber