Trump, Hürmüz Boğazı’nı Açması İçin İran’a 48 Saat Süre Verdi

ABD Başkanı Donald Trump, İran’a Hürmüz Boğazı ile ilgili çok sert bir uyarıda bulundu. Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İran’ın Hürmüz Boğazı’nı 48 saat içinde tamamen açmaması halinde, ülkenin enerji santrallerini hedef alacaklarını duyurdu. Trump, "Eğer İran, şu andan itibaren 48 saat içinde, herhangi bir tehdit olmaksızın, Hürmüz Boğazı'nı tamamen açmazsa, ABD en büyüğünden başlayarak İran’ın çeşitli enerji santrallerini vurup yok edecek" dedi.

İran boğazın kapalı olmadığını açıklamıştı



