Begüm Doğulu Uyarmıştı: “Marinalardaki Bakımlar Yangına Davetiye Çıkarıyor”

Doğulu, geçtiğimiz günlerde CNBC-e ekranlarında katıldığı programda, marinalarda kontrolsüz şekilde yürütülen bakım ve onarım faaliyetlerinin ciddi riskler barındırdığına dikkat çekmişti.

“Marinalar Otoparktır, Tamirhane Değil”

Marinaların kullanım amacının dışına çıkmasının büyük tehlike oluşturduğunu vurgulayan Doğulu, sektördeki yapısal soruna şu sözlerle işaret etmişti:

“Bir otoparkta nasıl motor indirip kaynak yapamazsanız, marinalarda da bu tür işlemler yapılmamalı. Marinalar yatların güvenle bağlandığı, personelin dinlendiği alanlardır. Ancak bugün birçok marinada kontrolsüz bakım-onarım süreçleri yürütülüyor. Bu durum hem güvenlik riski oluşturuyor hem de marinaların yapısına zarar veriyor.”

“Sıcak Çalışmalar Yangın Riskini Artırıyor”

Bodrum’da yaşanan yangının ardından Doğulu’nun “güvenlik zafiyeti” uyarıları bir kez daha önem kazandı. Özellikle teknelerin birbirine yakın şekilde bağlandığı alanlarda yapılan kaynak, boya ve motor tamiri gibi “sıcak çalışma” gerektiren işlemlerin yangın riskini ciddi şekilde artırdığına dikkat çekildi.

Doğulu, bu tür denetimsiz işlemlerin küçük bir ihmali kısa sürede büyük bir felakete dönüştürebileceğini belirterek, marinaların yapısı gereği yangınların hızla yayılabileceğini ifade etti.

“Tek Çözüm: Tersanelerde Bakım Zorunluluğu”

Felaketlerin önüne geçilmesi için net bir çözüm önerisi sunan Doğulu, bakım ve onarım faaliyetlerinin yalnızca bu iş için tasarlanmış alanlarda yapılması gerektiğini vurguladı:

“Bakım ve onarım işlemleri sadece tersanelerde veya çekek sahalarında yapılmalı. Marinalar ise konaklama ve temel hizmet alanı olarak kalmalı. Bu ayrımı net şekilde yapamazsak, Türkiye’nin lüks yat turizmi bu tür olaylarla zarar görmeye devam eder.”

