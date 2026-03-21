Füze Saldırısının Ardından Ras Laffan’da Neler Yaşandı?

Olay günü yaşananları ve bölgedeki gelişmeleri Ras Laffan’daki haber kaynaklarımızla sizler için derledik.

Ras Laffan, Katar’ın en kritik enerji altyapısı ve dünyanın en büyük sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) üretim ve ihracat merkezi. Katar, ABD’den sonra dünyanın ikinci büyük LNG ihracatçısı konumunda ve küresel LNG arzının yaklaşık %20’sini buradan sağlıyor. North Field gaz sahasından gelen gaz burada işlenip sıvılaştırılarak ihraç ediliyor; Pearl GTL gibi gazdan sıvı yakıt tesisleri de burada yer alıyor. Bu yüzden buraya yönelik herhangi bir olay, küresel enerji piyasalarını doğrudan etkiliyor (petrol ve gaz fiyatları son olaylarda zaten ciddi yükseldi).

Bölgedeki haber kaynaklarımız “Ne yazık ki füze saldırısı ve yangın, bölgedeki gerilimin (özellikle İran-İsrail/ABD eksenli çatışmanın) bir parçası olarak 18-19 Mart 2026 tarihlerinde meydana geldi. İran’ın Katar’daki enerji tesislerini hedef göstermesinin ardından, Ras Laffan ve Mesaid limanlarında acil durum masaları toplanarak acil durum programına uygun önlemler alındı, çalışmalar durdurularak güvenlik önlemleri arttırıldı. Akşam saatlerinde ve gece yarısından sonra iki ayrı füze saldırısı sonucu maddi hasar meydana geldi” şeklinde bilgi verdi.

Haber kaynaklarımızdan aldığımız bilgiye göre ve devlet yetkililerinin belirttiği üzere tesislerde ciddi maddi zarar meydana geldi. Özellikle Pearl GTL (gazdan sıvı yakıt) tesisi başta olmak üzere altyapıda ciddi hasara yol açtı. Hemen ardından bölgede yangınlar çıktı. Qatar Energy acil müdahale ekiplerini sahaya sevk etti, İçişleri Bakanlığı da yangınların kısmen kontrol altına alındığını duyurdu. Can kaybı veya yaralanma bildirilmedi; bu gerçekten sevindirici bir nokta, çünkü tesis çok tehlikeli kimyasallarla yüklü…

Aynı gün sabaha karşı yeni bir dalga füze saldırısı daha geldi. Qatar Energy, birkaç LNG tesisinin daha doğrudan hedef alındığı, bu sefer büyük çaplı yangınlar ve daha geniş hasar oluştuğu açıklandı. Yangınlar saatler boyunca sürdü, ancak Katar İçişleri Bakanlığı’na göre sivil savunma ve itfaiye ekipleri yoğun çalışmayla tüm yangınları kontrol altına alındı ve söndürüldü. Yine hiç can kaybı yok bilgisi var ve tesisin bazı bölümleri tahliye edildiği öğrenildi.

Bölgede çok sayıda Türk mühendis ve Gemi İnsanı Çalışıyor

Ras Laffan bir enerji üretim ve lojistik şehri ve Katar ekonomisinin kalbi olduğundan, sadece Türk denizcisi değil onshore tesislerde de birçok Türk mühendisini ve çalışanını da inşaat, enerji ve lojistik sektörlerinde barındırıyor. Özellikle Basra Körfezi, Hürmüz Boğazı ve Katar çevresi gibi kritik enerji koridorlarında karada ve denizde çalışan herkes için risk çok yüksek. Füze saldırıları, drone’lar, gemilere yönelik projeksiyonlar ve mayın tehditleri nedeniyle denizcilik sektörü alarmda. Katar’ın hava savunma sistemleri (Patriot vb.) bazı füzeleri engellese de Ras Laffan’a isabet oldu, yangınlar çıktı ve üretim durdu. Ras Laffan açıklarında bile bir gemi vuruldu, mürettebat sağ kurtuldu ama tehlike yakın.

Peki önlemler ne olmalı?

Birçok armatör savaş riski sigortasını çekti, bazı ülkeler (Filipinler gibi) mürettebata “red hakkı” verdi ve ücret + tahliye garantisi sağladı. Türk bayraklı gemiler için Ulaştırma Bakanlığı/ISPS seviyesi 3’te (yüksek risk), geçişler sınırlı ve Hürmüz’den kaçınma eğilimi var. Ama çatışma yayılırsa hiçbir önlem %100 koruma sağlamaz. Karada (tesis personeli) ve denizde (özellikle tanker mürettebatı) çalışan herkes için tehlike çok gerçek. Umarım Türk denizciler (ve tüm seafarers) güvende kalır, aileleri endişelenmesin diye hızlı tahliye/rotadan çekilme kararları alınır.

Enerji- Maliyetler

Enerji ithalatçısı ülkelerde (Avrupa, Asya, Türkiye dahil) enflasyon yeniden alevlenir, elektrik/ısıtma faturaları artar. Sanayi üretimi yavaşlar (özellikle gübre, kimya, çelik gibi gaz yoğun sektörler). Nakliye maliyetleri (denizcilik yakıtı) yükselir, küresel ticaret hacmi daralır. Dünya ciddi bir enerji kriziyle karşı karşıya ve bu kriz jeopolitik gerilimin seyrine bağlı. En kötüsü önümüzdeki 6-12 ayda yaşanabilir; eğer çatışma uzarsa, 2026-2027 küresel ekonomi için “kayıp yıllar” olur. Umarım diplomasi devreye girer ve en azından enerji altyapısı korunur – yoksa hepimiz (özellikle enerji bağımlı ülkeler) çok ağır öderiz.

Önlemler ne olmalı?

“Hürmüz Boğazı’nda” güvenli deniz koridoru” oluşturmak, mahsur gemilerin ve 20.000 denizcinin tahliyesini sağlamak, saldırıları kınamak ve bağlayıcı olmayan kararlar almak. Gemiler ABD savaş gemilerinden en az 30 deniz mili uzak durmalı, koalisyon VHF çağrılarına cevap vermeli, İran’dan gelen “yön değiştir” talimatlarını ignore etmeli ve NAVCENT NCAGS ile sürekli koordinasyon yapmalı. Doğu yönünde Hormuz geçişinde Oman kıyısına yakın seyretmeli. GNSS jamming’e karşı geleneksel navigasyon (radar, görsel tespit) kullanmalı. Savaş riski sigortası zorunlu hale getirilmeli, yüksek primler devlet desteğiyle karşılanmalı.

Her sefer öncesi kapsamlı risk değerlendirmesi + Vessel Security Plan güncellemesi (BMP5 kuralları uygulanmalı), Şüpheli faaliyetleri UKMTO’ya anında raporlama, Ship Security Alert System (SSAS) kullanımı, acil tahliye prosedürleri eğitimleri sıkı takip edilmeli

Son Söz

Qatar Energy’ye göre LNG ihracat kapasitesinin yaklaşık %17’si (dünya arzının ~%4-5’i) 3-5 yıl süreyle büyük ölçüde devre dışı kalabilir. Yangınlar kontrol altına alındı, can kaybı yok (bu en sevindirici kısım), ama onarım süreci jeopolitik riskler, parça tedariki ve güvenlik nedeniyle çok yavaş ilerleyecek.

Bölgedeki kaynaklarımız; “Bu gerilim en kısa sürede diplomasi ve ateşkesle bitsin. Katar’ın huzuru, küresel enerji piyasasının dengesi, denizcilerin can güvenliği hepsi buna bağlı. Umarım IMO’nun olağanüstü toplantısı ve uluslararası baskılar etkili olur, “güvenli koridor” veya tahliye operasyonları hızlıca devreye girer. Tüm denizciler için hızlı tahliye, “red hakkı” kullanımı ve ailelerine kavuşmanın gerçekleşmesini diliyorum. Dünya artık “güvenli yer” hissi vermiyor, ama diplomasi, akıl ve uluslararası dayanışma ile bu tür krizler aşılabilir. Umarım 2026’nın geri kalanı daha sakin geçer, enerji fiyatları düşer ve herkes evine sağ salim döner” şeklinde dileklerini ilettiler.

