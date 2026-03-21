Yalıkavak Marina’dan Yangın Açıklaması: Can Kaybı Yok

Açıklamada, 21 Mart 2026 Cumartesi günü saat 03.30 sularında marinada bağlı bir teknede başlayan yangının, şiddetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede çevredeki bazı teknelere sıçrayarak maddi hasara yol açtığı belirtildi.

Yangının ilk anından itibaren marina personeli ile kamu ekiplerinin hızlı ve koordineli müdahalesi sayesinde alevlerin büyümeden kontrol altına alındığı ve söndürüldüğü ifade edildi. Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığı vurgulandı.

Yangının ardından bölgede soğutma çalışmalarının titizlikle sürdüğü, deniz kirliliğini önlemeye yönelik gerekli tüm tedbirlerin ilgili ekipler tarafından uygulandığı aktarıldı. Çevresel etkilerin en aza indirilmesi için çalışmaların uzman ekipler ve yetkili kurumların iş birliğiyle devam ettiği kaydedildi.

Marina yönetimi açıklamasında, misafirlerin, marina kullanıcılarının ve personelin güvenliğinin her zaman öncelik olduğu vurgulanırken, yangının çıkış nedenine ilişkin teknik incelemelerin ilgili resmi kurumlar tarafından başlatıldığı ve sürecin yakından takip edildiği bildirildi.

Yalıkavak Marina’nın gelişmeleri şeffaflıkla izlemeye devam edeceği ve gerekli durumlarda kamuoyunu bilgilendireceği ifade edildi.

