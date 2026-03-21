Bodrum’da Marina Faciası: 7 Motoryat Yanarak Battı

Yangın, gece saatlerinde marinada bağlı bir motoryatta henüz belirlenemeyen bir nedenle başladı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler, çevredeki diğer motoryatlara da sıçradı. Kısa süre içinde çok sayıda tekne alevler içinde kaldı.

İhbar üzerine bölgeye karadan itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, denizden de Sahil Güvenlik ve Kıyı Emniyeti ekipleri müdahaleye katıldı. Ayrıca Bodrum ve Güllük limanlarından toplam 3 römorkör de söndürme çalışmalarına destek verdi.

Ekiplerin yaklaşık 4 saat süren yoğun müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınırken, yangının sıçrama riski bulunan motoryatlar güvenlik amacıyla açığa çekildi.

Olay yerine gelen Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Sahil Güvenlik Karakol Komutanı Binbaşı Raşit Gödelek ve Bodrum Bölge Liman Başkanı Tuncay Aydın yetkililerden bilgi aldı.

Yangında boyları 20 ile 30 metre arasında değişen 7 motoryat tamamen yanarak batarken, 1 motoryatın ise hafif hasar aldığı öğrenildi. Yangın sonrası marinada oluşan deniz kirliliğinin temizlenmesi için çalışma başlatıldı.

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci yaptığı açıklamada, “Hem tekne sahiplerine hem marina yönetimine hem de tüm Bodrumlulara geçmiş olsun. Hiç istenmeyen bir olaydı. Yangının çıkış nedeni yapılacak incelemenin ardından netlik kazanacak” ifadelerini kullandı.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Vira Haber