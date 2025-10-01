Ukrayna'ya Ait İnsansız Deniz Aracı Yoroz Limanı Açıklarında Patlatılarak İmha Edildi

İstanbul22 °C

Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesi açıklarında bir balıkçı teknesi tarafından önceki gece bulunan Ukrayna'ya ait insansız deniz aracı Yoroz Limanı açıklarında askeri personel tarafından patlatılarak imha edildi.

Çarşıbaşı ilçesi açıklarında balıkçı teknesi tarafından denizde önceki gece bulunan ve ardından Yoroz Limanı'na getirilerek incelemeye alınan cismin yabancı menşeli insansız deniz aracı olduğu tespit edildi. İstanbul'dan gelen Sualtı Harekat ve Kurtarma Komutanlığı (SAT) personeli ve diğer uzman ekiplerce yapılan incelemeler sonucunda bu sabahın ilk ışıkları ile insansız deniz aracını imha çalışmalarına başlandı. Çevrede güvenlik tedbiri alınırken, ekiplerin bölgeye sinyal kesici olarak bir jammer kullanıldı. Ardından vinç yardımı ile Yoroz Limanı'nda denize indirilen insansız deniz aracı Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait botla çekilerek açığa götürüldü. Ukrayna'ya ait insansız deniz aracı daha sonra uzman askeri personel tarafından patlatılarak imha edildi.

