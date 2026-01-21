5 Saatte Sahilden 52 Torba Çöp Topladılar

5 saatte toplanan 52 torba çöp ve onlarca büyük hacimli atık iş makineleriyle çöp toplama alanlarına taşındı.

Kısa adı DEKAFOK olan Deniz Kaplumbağaları, Akdeniz Fokları, Kum Zambakları - Kıyı Koruma Derneği tarafından Sorgun Boğaz Sahili Mendirek Bölgesinde temizlik etkinliği gerçekleştirildi. Konuyla ilgili açıklama yapan DEKAFOK Başkanı Seher Akyol, insanların bıraktığı atıklara fırtınanın kıyıya sürüklediği çöplerin eklendiğini belirterek "DEKAFOK Kıyı Koruma Derneği gönüllüleri ile birlikte Sorgun Mendirek bölgesinde sahil ve ırmak çevresine bilinçsizce bırakılan plastik, metal, cam ve evsel atıklar ile fırtına sonrası sahile sürüklenen çöpleri topladık" dedi.

Toplanan çöplerin iş makineleriyle çöp toplama alanına taşıdığını belirten Akyol, "Lütfen atıklarımızı doğaya, sahillerimize değil çöp kutularına bırakalım. Eğer yakınımızda çöp kutusu yoksa poşetlerle en yakın çöp kutusunun olduğu yere götürüp bırakalım. Bu insan olmanın en büyük sorumluluğudur" ifadelerini kullandı.

Vira Haber