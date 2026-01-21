Bodrum-Kaş Arası Denizlerde Fırtına Uyarısı

Yapılan uyarıda, "Yapılan son değerlendirmelere göre, yarın 21.01.2026 (Çarşamba) Bodrum - Kaş arasında sabah saatlerinden itibaren güney ve güneydoğudan 7 ila 9 kuvvetinde (75-90 km/saat) kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın, Perşembe günü (22.01.2026) akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Fırtınayla birlikte başta balıkçılarımız ve denizcilerimiz olmak üzere meydana gelmesi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

Vira Haber