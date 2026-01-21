Kastamonu'da Dalgalar Sahil Şeridine Zarar Verdi

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde kar yağışının ardından etkili olan kuvvetli rüzgar, denizde dalgaların oluşmasına sebep oldu. Dalgaların dövdüğü sahil şeridindeki kaldırımlarda hasar meydana geldi. Bazı noktalarda kaldırımlarda göçükler oluştu.

Vira Haber