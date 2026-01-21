Kastamonu'da Dalgalar Sahil Şeridine Zarar Verdi
Kastamonu'da dev dalgaların dövdüğü sahil şeridindeki kaldırımlarda hasar meydana geldi.
A+A-
Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde kar yağışının ardından etkili olan kuvvetli rüzgar, denizde dalgaların oluşmasına sebep oldu. Dalgaların dövdüğü sahil şeridindeki kaldırımlarda hasar meydana geldi. Bazı noktalarda kaldırımlarda göçükler oluştu.
Vira Haber
Bu haber toplam 116 defa okunmuştur
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.