İstanbul3 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNCEL

  3. Kastamonu'da Dalgalar Sahil Şeridine Zarar Verdi
Kastamonu'da Dalgalar Sahil Şeridine Zarar Verdi

Kastamonu'da Dalgalar Sahil Şeridine Zarar Verdi

Kastamonu'da dev dalgaların dövdüğü sahil şeridindeki kaldırımlarda hasar meydana geldi.

A+A-

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde kar yağışının ardından etkili olan kuvvetli rüzgar, denizde dalgaların oluşmasına sebep oldu. Dalgaların dövdüğü sahil şeridindeki kaldırımlarda hasar meydana geldi. Bazı noktalarda kaldırımlarda göçükler oluştu.

Vira Haber


Bu haber toplam 116 defa okunmuştur
Etiketler : , ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.