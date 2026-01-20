Rus Yüzücüye Ait Olduğu Değerlendirilen Ceset Adli Tıp Kurumu'na Getirildi

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından geçtiğimiz yılın ağustos ayında İstanbul Boğazı'nda 37'ncisi düzenlenen Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışına katılan Rus yüzücü Nikolay Svechnikova suda kaybolmuştu. Bugün İstanbul Boğazı'nda bir ceset bulunmuş, ihbar üzerine Kuruçeşme açıklarına hareket eden Deniz Liman Şube Müdürlüğü ekipleri kıyıya vuran erkek cesedini denizden çıkarmıştı. Çıkarılan ve üzerinde mayo olduğu öğrenilen cesedin, ağustos ayında düzenlenen 37. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarış’ında kaybolan 30 yaşındaki Rus yüzücü Nikolai Svechnikov’a ait olabileceği değerlendiriliyor. Kıyıya çıkarılan ceset, kapsamlı otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumu (ATK) morguna getirildi.

Vira Haber