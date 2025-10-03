Alport Mogadişu Doğu Afrika’nın En İyi Limanı Seçildi

Albayrak Grubu’nun yatırımlarıyla modernleşen liman, Somali ekonomisinin kalkınmasında stratejik bir merkez hâline geldi.

24 Eylül’de yayımlanan rapor kapsamında 407 liman değerlendirildi; Mogadişu Limanı, Doğu Afrika’da 1’inci, dünya genelinde ise 163’üncü sırada yer alarak bölgesel rakiplerini geride bıraktı. Somali’nin en büyük ve tek uluslararası limanı olan Alport Mogadishu, genişletilmiş terminalleri, yeni iskeleleri, modern yönetim sistemleri ve güçlü devlet-özel sektör iş birliği sayesinde kısa sürede bölgenin en rekabetçi limanlarından biri hâline geldi. Bu başarı, Somali’nin küresel ticaret zincirindeki rolünü güçlendirirken, Albayrak Grubu’nun liman yatırımlarındaki vizyonunu da bir kez daha ortaya koydu.

Albayrak ve Somali: Stratejik Ortaklık

2013 yılından bu yana Albayrak Grubu tarafından işletilen Mogadişu Limanı, 1.035 metre rıhtım uzunluğu, 350.000 m² toplam alanı ve yıllık 310.000 TEU tasarım kapasitesiyle Doğu Afrika’nın ticaret kapısı konumunda. Bugüne kadar 41 milyon dolar yatırım tamamlanırken, devam eden 52 milyon dolarlık modernizasyon yatırımı ile liman, Somali ekonomisine ivme kazandırmaya devam ediyor.

Yerel kalkınmaya katkı sağlayan Alport Mogadishu, çalışanlarının %95’ini Somali vatandaşlarından oluşturuyor. Böylece hem istihdam hem de bölgesel ticaretin gelişimi açısından örnek bir model ortaya koyuyor.

Albayrak Grubu’nun Küresel Liman Vizyonu

Albayrak Grubu, Alport markasıyla yürüttüğü liman işletmeciliği faaliyetlerini geniş bir coğrafyada sürdürüyor. Türkiye’de Trabzon Limanı ile başlayan yolculuk; Somali (Mogadişu), Gine (Conakry), Azerbaycan (Bakü), Kongo (Pointe-Noire), Gambiya (Banjul) ve Ekvator Ginesi (Bata ve Malabo) limanlarıyla uluslararası bir ağa dönüştü.

Tüm liman işletmeciliği operasyonu ile milyonlarca ton elleçleme kapasitesi, binlerce metreyi bulan rıhtım uzunlukları ve modern teknolojik altyapısıyla Albayrak Grubu, Afrika’dan Kafkasya’ya uzanan geniş bir coğrafyada ticaretin hızlanmasına, lojistik maliyetlerin düşmesine ve sürdürülebilir büyümeye katkı sağlıyor.