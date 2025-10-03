Samsun'da Kruvaziyer Turizmi

Karadeniz’in gözde turizm destinasyonlarından Samsun, kruvaziyer turizminin uğrak limanlarından biri olmaya devam ediyor. Rusya’nın Soçi kentinden yola çıkan Astoria Grande kruvaziyeri, Samsun Limanı’na demir atarak şehre 940 turist ve 436 mürettebat getirdi. Gemiden inen turistler, kentin farklı noktalarını keşfe çıktı. Atakum sahili, Amisos Tepesi, Bandırma Vapuru Müzesi ve şehir merkezindeki alışveriş durakları yoğun ilgi gördü. Samsun mutfağının yöresel tatlarını da deneyimleyen ziyaretçiler, şehirde keyifli anlar yaşadı.

Samsun Limanı, sezon boyunca ağırladığı kruvaziyerlerle birlikte şehirde turizm hareketliliğini artırarak esnafın yüzünü güldürüyor.

Vira Haber