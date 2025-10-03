İsrail'in Alıkoyduğu Küresel Sumud Filosu'ndaki Aktivistler Aşdod Limanı'na Getirildi

İsrail ordusu, insani yardım ulaştırmak amacıyla yaklaşık 500 aktivistle Gazze'ye ilerleyen Küresel Sumud Filosu'na (GSF) ait gemileri alıkoydu. Küresel Sumud Filosundan yapılan açıklamada, Gazze'deki ablukayı kırmaya çalışırken İsrail ordusu tarafından alıkonulan yaklaşık 500 aktivistin bulunduğu İsrail savaş gemisinin Aşdod Limanına yanaştığı duyuruldu.

Bir gemi hariç diğerleri durdurulmuştu



