  3. Marmara’da 5 Büyüklüğünde Deprem: İstanbul’da 4 Bina İçin Hasar İhbarı
Marmara Denizi’nde saat 14.55’te meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem, İstanbul ve çevre illerde hissedildi. Deprem sonrası vatandaşlar panikle sokaklara çıktı.

İstanbul Valiliği, deprem sonrası yaptığı açıklamada, “Marmara Ereğlisi açıklarında meydana gelen deprem nedeniyle çeşitli ilçelerde 4 bina ile ilgili hasar ihbarı alınmış olup, ihbar noktalarına ekipler sevk edilmiştir” bilgisini paylaştı.

Valilik, saat 16.40 itibariyle İstanbul’da hastanelere ulaşan yaralanma vakası bulunmadığını belirterek, “Ancak 12 vatandaşımız panikatak nöbeti ve korku; 5 vatandaşımız da paniğe bağlı burkulmalara maruz kalarak 112’ye ihbarda bulunmuştur” açıklamasında bulundu.

