37. Maximiles Black The Bodrum Cup Bu Yıl Yalıkavak Marina’dan Açılıyor

20–25 Ekim 2025 tarihleri arasında “Nesillerce” temasıyla Yalıkavak Marina’dan başlayacak organizasyon, yalnızca bir yelken yarışı değil; denizcilik kültürünün kuşaktan kuşağa aktarıldığı, dostlukların pekiştiği ve paylaşımın ön planda olduğu büyük bir festival olacak.

The Bodrum Cup, bugün hem profesyonelleri hem de hayatında ilk kez yelken deneyimi yaşayacak konukları aynı teknede buluşturan özgün formatıyla öne çıkıyor. Geçtiğimiz yıllarda Bodrum sınırlarını aşarak Yunan adalarına kadar uzanan organizasyon, bu yıl tarihinde bir ilke imza atarak Yarış Merkezi’ni ilk kez Yalıkavak Marina’ya taşıyor.

20 Ekim’de Yalıkavak Marina’da gerçekleşecek kampana töreniyle yarış başlayacak ve festivalin kalbi Marina’da atacak. İlk iki gün boyunca konserler, sergiler ve denizcilik atölyeleriyle Yalıkavak Marina, dünyanın seçkin yatlarını ağırlayan prestijli bir destinasyon ve binlerce deniz tutkunu için unutulmaz bir buluşma noktası olduğunu bir kez daha vurgulayacak.

Yalıkavak Marina olarak denizciliğin coşkusunu ve rekabet ruhunu yansıtan bu büyük organizasyonda bir kez daha yer almaktan dolayı çok mutlu olduklarını ileten Yalıkavak Marina CEO’su Umut Özkan “Sadece yelken yarışlarıyla değil, aynı zamanda topluma dokunan sosyal sorumluluk projeleriyle de ön plana çıkan Maximiles Black 37. The Bodrum Cup’ın ilk Kampana töreninin ve ardından ilk yarış çıkış noktasının Yalıkavak Marina’da olması bizler için gurur verici. Yalıkavak Marina olarak sosyal sorumluluk projelerimizde öncelikle deniz, çevre-doğa koruma, hayvan hakları ve yerel toplulukların desteklenmesine önem veriyoruz. Bu yılki yolculuğuna “Nesillerce” teması ile çıkan Bodrum Cup’da, biz de denizcilik kültürünü genç nesillere aşılamayı ve sosyal sorumluluk bilincini geniş kitlelere yaymayı amaçlıyoruz. Yalıkavak Marina denizcilik dünyasında genç dimağlara fayda sağlayan adımlar atmaya devam edecek.” dedi.

Bu yılın rotası da en az festival atmosferi kadar dikkat çekici. Yalıkavak’tan başlayan yarış, Ege’nin büyüleyici manzaraları eşliğinde Yunanistan’ın Leros Adası’na uzanacak. Organizasyon boyunca 200’den fazla teknenin, 2 bini aşkın denizcinin ve 15 binden fazla ziyaretçinin bir araya gelmesi bekleniyor.

Maximiles Black The Bodrum Cup, yıllardır yalnızca rekabetin değil aynı zamanda paylaşımın ve dayanışmanın da sembolü olarak anılıyor. Sürdürülebilirlik vurgusu ve çevreye duyarlı yaklaşımıyla Bodrum’un eşsiz koylarının korunmasına dikkat çeken bu miras, Yalıkavak Marina’nın vizyonuyla birebir örtüşüyor. Platin sponsor olarak etkinliğe destek veren Yalıkavak Marina, Türkiye’nin dünya standartlarındaki ilk ve tek lüks yaşam stili marinası olmanın ötesinde, genç nesillerin yelken sporu ile tanışmasına ve Bodrum’un uluslararası prestijinin güçlenmesine katkı sağlıyor.

Bu yıl Maximiles Black isim sponsorluğunda gerçekleşecek The Bodrum Cup’ın ana sponsoru Opet, platin sponsorları arasında Yalıkavak Marina, Anadolu Sigorta ve Four Seasons Hotels İstanbul, gold sponsorlar arasında ise Ağanlar Tersanesi, İş Yatırım ve Setur yer alıyor.