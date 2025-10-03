Türkiye'nin 228 Metrelik Denizdeki Yeni Gücü: 'West Draco' Limana Yanaştı

Türkiye'nin satın aldığı 5'inci sondaj gemisi 'West Draco' Akdeniz'deki ilk durağı olan Mersin'e 3 gün önce ulaştı. Gemi, Mersin'in Silifke ilçesine bağlı Taşucu Mahallesi sınırlarındaki limanın yaklaşık 1 mil açığına demirledi. Bulunduğu yerde 3 gün kalan gemi, gece Taşucu Limanı'na yanaştı. Limanda bir süre gerekli işlemleri yapılacak olan geminin sondaj için hazır hale getirileceği öğrenildi.

"12 bin metreye kadar sondaj yapabiliyor"



Öte yandan 'West Draco'nun ikizi olarak bilinen ve Türkiye tarafından satın alınan 6. gemi olarak kayda geçen 'West Dorado'nın da ilerleyen zamanda yola çıkması bekleniyor.

