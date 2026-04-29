Aras Nehri Baharla Birlikte Coştu

Doğu Anadolu'da kış aylarında yağan karların hızla erimesi ve son günlerde etkili olan sağanak yağışlar, Aras Nehri'nin su seviyesini en üst noktaya çıkardı. Yatak genişliği artan ve akış hızı tavan yapan nehir, izleyenlere görsel bir şölen sunuyor.

Yetkililerden taşkın uyarısı

Öte yandan debinin hızla yükselmesi üzerine yetkililer harekete geçti. Nehir yatağına yakın bölgelerde yaşayan vatandaşlar ve çiftçiler, muhtemel taşkın ve sel riskine karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıldı. Can ve mal kaybı yaşanmaması için bölgedeki güvenlik önlemleri de artırıldı. Aras Nehri'ni cep telefonlarıyla görüntüleyen vatandaşlar ise her yıl bahar aylarında benzer manzaralar yaşandığını ancak bu yıl su seviyesinin oldukça yüksek olduğunu belirterek, "Taşan su sanki bize denizi getirdi. Denize uzağız ama onu yaşıyoruz" dediler.

Bingöl Dağları'ndan doğuyor

Aras Nehri, Bingöl Dağları'nın Erzurum il sınırları içinde kalan kuzey yamaçlarından doğar. Tekman Yaylası'nın bütün sularını toplayan ırmak, Sakaltutan Dağları'nın doğusundaki havza içerisinde kuzey yönünde akar. Sakaltutan Dağları ile Topçu Dağı arasında kalan derin ve sarp Mescitli Boğazı'nı geçtikten sonra Pasinler Ovası'na inen nehir, Yukarı Pasin Havzası'nın sularını toplayarak gelen Hasankale (Pasinler) Çayı ile birleşerek, il sınırları dışına çıkar. Erzurum-Kars platosunun güneyindeki çöküntü alanlarında akarak Ermenistan sınırına ulaşır. Azerbaycan Sabirabad'da Kura Nehri'ne dökülen nehir, bin 72 kilometre uzunluğa ve 102 bin kilometrekare havza alanına sahiptir. Kafkaslar'ın en büyük nehirlerinden biri olan Aras Nehri'nin 548 kilometrelik kısmı Türkiye sınırları içerisindedir.

