AVS Küresel Gemi Tedariği, Değişen Gemi Tedarik Ekosisteminde 40. Yılını Kutluyor

Türkiye’de kurulan ve bugün dünya genelinde birçok limanda hizmet veren şirket, bu önemli yıldönümünün, köklü yapısının küresel büyümesini nasıl şekillendirmeye devam ettiğini gösterdiğini ifade ediyor.

AVS Küresel Gemi Tedariği Genel Müdür Yardımcısı Doğukan Şimşek, konuyla ilgili şu değerlendirmede bulunuyor:

“Kırk yılı geride bırakmak, bir şirket dönüm noktasının çok ötesinde bir anlam taşıyor. Bu yıl aynı zamanda güvenin, dayanıklılığın ve istikrarlı büyümenin de teyidi niteliğinde. Türkiye’de bir aile şirketi olarak başladık ve zaman içinde küresel bir yapıya dönüştük. Ancak bizi ilk günden bu yana yönlendiren değerler hiç değişmedi. Bu yıl, bir nesilden diğerine aktardığımız Güven Mirası’nın sürdüğünü temsil ediyor.”

Şimşek sözlerini şöyle sürdürüyor:

“Kırk yıllık yolculuğumuz boyunca en çok öne çıkan unsur, müşterilerimizin bizi yalnızca bir tedarikçi değil, gerçek bir çözüm ortağı olarak görmeye başladığı anlardı. Pandemi döneminde, tedarik zinciri aksaklıklarında ve bölgesel zorlukların yaşandığı süreçlerde müşterilerimizin yanında yer aldık. Koşullar ne kadar zorlaşsa da desteğimizi hiçbir zaman kesmedik. Bu bağlılık, bugün kimliğimizi şekillendiren en temel unsurlardan biri.”

Şirketin büyümesinin, ürün teslimatının ötesine geçen müşteri odaklı bir yaklaşıma dayandığını vurgulayan Şimşek, şunları kaydediyor:

“Armatörlerin, kaptanların ve operasyon ekiplerinin gerçek ihtiyaçlarını anlamaya odaklanıyoruz. Beklentilerin hız, şeffaflık, refah ve sürdürülebilirlik yönünde değiştiği bir dönemde bu yaklaşım bize yol gösteriyor. Bu doğrultuda lojistik ağımızı güçlendirdik, kumanya ve catering alanındaki uzmanlığımızı genişlettik ve dijital yetkinliklerimizi artırdık. Böylece müşterilerimize her limanda daha net bir görünürlük ve daha tutarlı bir destek sunabiliyoruz.”

AVS bugün Türkiye’de ve uluslararası limanlarda faaliyet gösteren tedarik ve satın alma ekiplerine; lojistik merkezleri, konsolide teslimat kapasitesi ve iletişimi güçlendiren, öngörülebilirliği artıran dijital araçlara yapılan sürekli yatırımlarla desteklenen geniş bir uluslararası ağ üzerinden hizmet veriyor.

Doğukan Şimşek değerlendirmesini şu sözlerle tamamlıyor:

“Sektör değişiyor ve tedarikçilere yönelik beklentiler de buna paralel olarak dönüşüyor. Biz, müşterilerimizin güvendiği istikrarı korurken aynı zamanda bir sonraki aşamaya hazırlanıyoruz. Kırk yıl önemli bir kilometre taşıdır; ancak bu dönem, önümüzdeki yılların da sağlam bir temelini oluşturuyor.”

AVS Küresel Gemi Tedariği Yönetim Kurulu Başkanı Abdülvahitahit Şimşek ise bu dönüm noktasının şirketin ulaştığı konumu ve geleceğe yönelik yaklaşımını şöyle değerlendiriyor:

“Kırk yıla ulaşmak, AVS ailesinin tüm üyeleri için büyük bir gurur kaynağı. Türkiye’de küçük bir aile işletmesi olarak başlayan yolculuğumuz, bugün dünyanın dört bir yanında gemilere destek veren küresel bir organizasyona dönüşmüş durumda. Bu ilerleme; güven, yoğun emek ve güçlü bir hizmet anlayışıyla mümkün oldu. Geleceğe bakarken, bizi bu noktaya taşıyan aynı bağlılıkla müşterilerimizin yanında yer almaya ve küresel filonun gelişen ihtiyaçlarına çözüm sunmaya devam edeceğiz.”