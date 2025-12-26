Ulusal Denizci Öğrenciler Zirvesi YTÜ Davutpaşa’da Dev Katılımla Gerçekleşti

Türkiye’nin dört bir yanından gelen denizci öğrenciler, akademisyenler ve sektörün en önemli isimlerinin katılım sağladığı zirvede, Türk denizciliğinin bugünü ve geleceği kapsamlı bir şekilde tartışıldı.

Açılış Konuşmaları: Mesleki Vizyon ve Stratejik Hedefler

Zirve, protokol üyeleri ve sektörün önde gelen isimlerinin denizci öğrencilere ilham veren ve yol gösteren açılış konuşmalarıyla başladı:

H. Yavuzalp Özdemir (27. Dönem DÖDER Yönetim Kurulu Başkanı): Denizci Öğrenciler Derneği üyelerine ve organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ederek, denizcilik ile enerjinin birleştiği bu kıymetli zirvede bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirtti. Geleceğin denizcileriyle bu platformda bir araya gelmenin heyecanını paylaştı.

Emirhan Kurt (26. Dönem DÖDER Yönetim Kurulu Başkanı): Ulusal Denizci Öğrenciler Derneği’nin, denizci öğrencilerin sorunlarını dile getirebildiği ve ortak çözümler üretebildiği kritik bir yapı olduğuna dikkat çekti. Yeni dönem yönetim kuruluna başarılar dileyerek, derneğin kurumsal gücünün her yıl arttığını vurguladı.

Hakan Karaca (DÖDER Kurucu Başkanı ve Ditaş Denizcilik Genel Müdürü): Denizcilik sektörüne yön verecek denizci öğrencilerle bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Barbaros Hayrettin Paşa’dan günümüze uzanan denizcilik geleneğinin önemine değindi. Ditaş olarak 17 tankerlik Türk bayraklı filoyla ticari bir sorumluluğun ötesinde, Türk denizciliğinin itibarını dünyaya tanıtma misyonunu taşıdıklarını ve kadın denizcilere yönelik desteklerini sürdürdüklerini belirtti.

Atılay Özay (Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası YK Üyesi): Geleceğin denizcileri olarak Denizci Öğrenciler Derneği üyelerinin gösterdiği emek ve çabayı takdir ettiğini söyledi. Denizcilik sektöründe staj meselesinin çok önemli bir konu olduğunu ve bu konunun mutlaka gündemde tutulması gerektiğini özellikle vurguladı.

Faruk Sarı (TMMOB Gemi Mühendisleri Odası YK Başkan Yardımcısı): Staj bulma ve mesleğe ilk adım atma süreçlerinde yaşanan zorlukların bilincinde olduklarını ifade etti. Denizci Öğrenciler Derneği’nin gerçekleştirdiği etkinliklerin, denizci öğrenciler için sektörel adaptasyon açısından büyük katkılar sunduğunu dile getirdi.

Salih Bostancı (ART Shipyard Tersane Müdürü): Denizciliğin sabır, azim ve kararlılık gerektiren bir meslek olduğunu belirterek birlik ve beraberliğin önemine değindi. Bugünün denizci öğrencilerinin, çok yakın bir gelecekte sektörün üst düzey yöneticileri olarak karşılarına çıkacağını ifade etti.

Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz (YTÜ Rektör Yardımcısı): Üniversite olarak böyle büyük bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Denizcilerin dokundukları her alanı kalkındırdığını belirterek, sürdürülebilirlik ve güçlü bir mesleki network oluşturmanın başarıdaki kilit rolüne vurgu yaptı.

Muzaffer Metin Ataç (22. Deniz Kuvvetleri Komutanı Emekli Oramiral): Denizciliğin sadece bir iş değil, bir yaşam biçimi olduğunu belirterek "Omuriliğine tuzlu su kaçmış bir insan denizciliği bırakamaz" sözleriyle konuşmasını gerçekleştirdi. Mayıs ayında yapılacak olan 2. Su Altı Kongresi’ne değinerek tarih bilincinin ve su altı arkeolojisinin denizcilik kültürü için vazgeçilmez olduğunu belirtti.