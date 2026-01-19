Bandırma Vapuru, Karadan Yürütülerek Tütün İskelesi'ne Taşınacak

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Bandırma Vapuru Müzesi'nin 19 Mayıs 2026'ya kadar karadan yürütülerek yeni yerine yerleştirileceğini açıkladı.

Samsun Valiliği meydanı, Kurtuluş Yolu ve Panorama Müzesi bölgesinde yürütülen "Açık Hava İstiklal Meydanı Müzesi Projesi" çalışmalarının aralıksız devam ettiğini belirten Başkan Doğan, Samsun'un Milli Mücadele'de üstlendiği tarihi role yakışır bir merkez oluşturmayı hedeflediklerini söyledi. Samsun'un Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da kente çıkışıyla Milli Mücadele'nin meşalesinin yakıldığı şehir olduğunu vurgulayan Doğan, "Atatürk'ün Samsun'a çıktığı Bandırma Vapuru, hâlihazırda Doğupark'ta bulunuyor ve yılda yaklaşık 500 bin ziyaretçi ağırlıyor. Ancak bu ziyaretçilerin büyük bir kısmı şehir merkezine uğramadan kentten ayrılıyor. Bu nedenle şehir merkezini yeniden cazibe merkezi haline getirmek istiyoruz. Bandırma Vapuru'nu da bu amaçla 19 Mayıs 2026'ya kadar Tütün İskelesi'ne taşıyacağız. Samsun ayrıca, ‘İstiklal Şehri' ünvanına sahip bir kent. Kurtuluş mücadelesine verdiği katkılar nedeniyle 1924 yılında verilen İstiklal Madalyası da Samsun'a getirildi ve bugün sergilenir hale geldi" dedi.

"Gemi, karadan getirilip denize yerleştirilecek"

Gemi müzenin karadan taşınarak Tütün İskelesi'ne yerleştirileceğini açıklayan Doğan, "Bandırma Vapuru'nun taşınması için İstanbul'dan bir firmayla görüştük. Gemi müze karadan taşınacak, geçiş noktaları ve tüm detaylar planlandı. Bir tarafı Bafra'ya, bir tarafı Çarşamba'ya bakacak şekilde denize paralel olarak yerleştirilecek" diye konuştu.

"Açık Hava İstiklal Meydanı Müzesi oluşacak"

Projenin tamamlanmasıyla birlikte bölgede 60 dönümlük bir açık hava müzesinin oluşacağını ifade eden Doğan, "Vapurun taşınmasının ardından Samsun'un en büyük meydanı tamamlanmış olacak. Yanındaki binayı Gazi madalyamızın sergilendiği bir alan hâline getiriyoruz. Ayrıca Selanik'teki Atatürk Evi'nin birebir örneğini de buraya kazandıracağız. Turist karşılama bürosu ve kruvaziyer limanı karşılama alanıyla birlikte burası büyük bir kompleks hâline gelecek. 60 dönümlük Açık Hava İstiklal Meydanı Müzesi'ni Samsun'a kazandırmış olacağız" şeklinde konuştu.

Atatürk'ün 1919 yılında Samsun'a gelişinde kullandığı Bandırma Vapuru'nun birebir replikası olan Samsun Büyükşehir Belediyesi Bandırma Gemi Müzesi, 18 Mayıs 2003 tarihinde dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ziyarete açılmıştı.

