Torlak Denizcilik’te Acı Kayıp: Ahmet Necdet Torlak Vefat Etti
Torlak Denizcilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. İcra Kurulu Başkanı Sinan Torlak’ın ağabeyi Ahmet Necdet Torlak vefat etmiştir.
Merhumun cenazesi, 19 Ocak 2026 Pazartesi günü, İstanbul Tuzla GİSBİR Sahil Camii’nde kılınacak öğle namazını müteakip düzenlenecek cenaze namazının ardından defnedilecektir.
Merhuma Allah’tan rahmet, başta Torlak ailesi olmak üzere kederli ailesine, yakınlarına ve sevenlerine sabır ve başsağlığı dileriz.
