Beldeport Dünya Kadınlar Gününde Önemli Bir Dizi Etkinliğe İmza Attı

Beldeport CEO’su Nilhan Değer tarafından kadın çalışanlara hediyeleri verildi. Aynı gün Beldeport, CILT Türkiye Yönetim Kurulu Toplantısı’na da ev sahipliği yaptı.

Beldeport CEO’su Nilhan Değer tarafından Dünya Kadınlar Günü nedeniyle limanda bir toplantı düzenlendi. Toplantıya sektörden kadın istihdamına yönelik çalışmalar yapan kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı. Aynı zamanda CILT Türkiye Yönetim Kurulu da toplantısını Beldeport’ta gerçekleştirdi. CILT Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Berna Akyıldız, WiLAT Türkiye Başkanı Esra Kıvrak, CILT Türkiye Yönetim Kurulu Üyeleri de Yönetim Kurulu Toplantılarının ardından diğer toplantıya katıldılar ve çalışmaları hakkında bilgi verdiler. WiLAT Türkiye tarafından 444 İstihdam Ofisi iş birliği ile “5 Yılda 5.000 Kadın Sürücü Seferberliği”Projesi hayata geçiriliyor. Toplantıda bu konunun önemine de dikkat çekildi.

Toplantının başında Beldeport CEO’su Nilhan Değer, Beldeport hakkında kısa bir bilgi verdi. Nilhan Değer, Beldeport’un İstanbul'un 45 km doğusunda, İzmit Körfezi'nin girişinde, Osmangazi Köprüsü’nden hemen önce yer alan ilk liman olduğunu söyledi. Osmangazi Köprüsü’nün air draftının 60 metre olduğunu belirten Değer, bu nedenle air draftı 60 metre ve üstünde olan gemilerin köprünün altından geçemeyeceğine dikkat çekti ve şunları söyledi: “Çok yakın bir zamana kadar air draftı 56-60 m olan büyük gemilerin Osmangazi Köprüsü’nün altından sadece gün ışığında geçmelerine izin veriliyordu. Hala, bu özellikteki gemiler mutlaka ekstra tug boat alıyorlar, ayrıca bir de köprüye yaklaşırken hem girişte hem de çıkışta gemi hızını azaltmak zorundalar. Gerek bu ilave sınırlamalar gerekse Osmangazi Köprüsünün altından geçerek Körfez içindeki diğer limanlara uğrak yapmak önemli bir zaman ve enerji sarfiyatına neden olduğundan bu durum bize diğer rakiplerimize göre avantaj sağlıyor”.

Nilhan Değer: “Beldeport’u Merkeze Alırsak 13 km. Yarıçap İçinde 10 Tane OSB Var”

Sanayinin merkezinin Marmara Bölgesi olduğuna dikkat çeken Nilhan Değer, bölgede Beldeport’u merkeze alırsak 13 km. yarıçap içinde 10 tane OSB olduğunu söyledi. “Türkiye sanayisinin yüzde 51’i Marmara Bölgesi’nde” diyen Değer şöyle devam etti: “Biz Kuzey Doğu Marmara’dayız… Güney Marmara’da Gemlik Bölgesi’nde Borusan, Gemlik Port, Roda var. Kuzey Doğu Marmara’daki A-Z’ye konteyner limanı olarak inşa edilen ilk limanız. Köprüden sonra 4 konteyner limanı daha var: Bunlar sırasıyla Yılport, Evyapport, DP World ve Safi Port. Batı Marmara Bölgesi’ndeki konteyner limanları ise Ambarlı’da Kumport, Mardaş ve Marport ve Tekirdağ’da Asyaport. Son 5 senede Beldeport limanımızın bulunduğu Kuzeydoğu Marmara’daki konteyner limanları lokal yüklerde (ithal/ihraç) yıllık ortalama yüzde 7 büyümüşken, Türkiye genelinde ise ortalama yıllık yüzde 3 büyüdü. Çok önemli ve stratejik bir yerdeyiz”.

Beldeport CEO’su Nilhan Değer; “Limanın yanı başında Osmangazi Köprüsü var, arkamızda Ankara İstanbul hızlı tren hattı var. Çin İpek Yolu’nun demiryolu orta koridoru üzerinde yer alan Beldeport Liman tesisleri içinde, 3 adet iltisak hattı ile eş zamanlı olarak 3 adet blok trene hizmet verebilecek ‘Beldeport Demiryolu Yük Terminali’ projelendirilmiş olup bu yıl içinde inşa edilecektir. TCDD’nin limanları demiryoluna bağlayan Gebze-Köseköy kargo hattı çalışması ise hala devam ediyor. Biz bu kargo hattı projesini çok önemsiyoruz” dedi.

Intermodal taşımacılıkta sadece deniz tarafı değil, demiryolu ile de bunu birleştirmenin önemini vurgulayan Değer, “Proje bitince en büyük intermodal yükleme/boşaltma istasyonu Beldeport limanımızda olmuş olacak. Bunun nedeni de kıyı şeridimizin uzun olması ve diğer limanlarda bulunmayan 5.5 km uzunluğunda bir siding hattımızın olması…” şeklinde konuştu.

Beldeport’ta kadın istihdamına büyük önem verdiklerini dile getiren Nilhan Değer, bundan sonra da bu oranın artması için çalışacaklarını sözlerine ekledi. Nilhan Değer sözlerini şöyle tamamladı: “Bu arada CILT Türkiye Yönetim Kurulu’nu burada ağırlamaktan büyük memnuniyet duydum. Dünya Kadınlar günü de buna vesile olmuş oldu. Bu arada sadece benim değil, müdürlerimizin de kadın istihdamına inanması gerekiyor. Mülakatlarda ön yargı oluşmaması için bu da çok önemli. Burada çalışan müdürlerimiz kadınların daha disiplinli, programlı davrandıklarına dikkat çekiyorlar ve operasyonda kadınların daha çok görev almalarını istiyorlar. Genç kızlarımızı limanlarda çalışmaları, özellikle de operasyonda çalışmaları için teşvik etmek, motive etmek gerekiyor. Biz Kocaeli Üniversitesi Denizcilik Fakültesi ile yakın çalışıyoruz. Oradan yeni mezun olan öğrencileri istihdam edip biz yetiştirelim istiyoruz. Bu toplantı için buraya gelen bütün misafirlerimize teşekkür ediyorum”.

Beldeport’ta Çalışan Kadınlara ve Konuklara Dünya Kadınlar Günü Hediyesi

Toplantının son bölümünde vardiya değişimi sırasında Beldeport’ta çalışan mavi ve beyaz yakalı bütün kadınlar toplantıya iştirak etti. Beldeport tarafından Dünya Kadınlar Günü için hazırlanan hediyeler hem Beldeport’da çalışan kadınlara hem de toplantıya katılanlara Beldeport CEO’su Nilhan Değer tarafından takdim edildi.

C.I.L.T. Türkiye Yönetim Kurulu Toplantısı’nı bu ay Beldeport’ta gerçekleştirdi. The Chartered Institute of Logistics and Transport (CILT) Türkiye 2023 yılında ilk genel kurulunu yaparak kuruldu. Kasım 2022 tarihinde İçişleri Bakanlığı’nca onaylanan C.I.L.T. Türkiye Şubesi Türkiye genelinde mevcut toplam 135 yabancı sivil toplum kuruluşu arasında şube statüsü alabilen 19 kuruluştan birisi oldu. Ayrıca C.I.L.T. Türkiye bu kuruluşlar arasında Lojistik ve Taşımacılık alanında çalışan tek sivil toplum kuruluşu olarak öne çıkıyor. C.I.L.T. Türkiye’nin ilk ayak sesleri, CILT üyesi lider kadınların 2013’de C.I.L.T. ’in kadın kanadı olarak kurduğu Women in Logistics and Transport (WiLAT)’ın 2021’de Türkiye’de kurulmasıyla duyulmaya başlanmıştı. Berna Akyıldız liderliğindeki WiLAT Türkiye, sektörde kadın gücünün daha etkin hale gelmesi için önemli çalışmalara imza atmıştı. Lojistik ve taşımacılık sektöründe saygın ve global çapta lider bir otorite olarak bilinen CILT, İngiltere’de 1919 yılında taşımacılık ve lojistik sektörünün geleceğini şekillendirmek vizyonu ile kurulmuş ve 40 ülkede 40.000 üyesi ile çalışmalarını sürdürmektedir. WiLAT Türkiye, WiLAT Global'in izinden giderek, 2021 yılında Berna AKYILDIZ'ın liderliğinde başlatıldı ve şu anda Esra Kıvrak'ın liderliğinde devam ediyor. WiLAT Türkiye, 11 saygın ve etkili kadın kurucu üye ile birlikte, Türkiye'de 'lojistik & taşımacılık' ve 'kadınlar' kavramlarını aynı çatı altında bir araya getiren ilk kuruluş olarak dikkat çekiyor. WiLAT Türkiye’nin amacı, kadınların güçlenmesi ve cinsiyet eşitliği konularında sektörel meselelerde lider bir kuruluş olmak.

Berna Akyıldız: “5 Yılda 5.000 Kadın Sürücü Yetiştirme Projesi Önemli”

C.I.L.T. Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Berna Akyıldız da toplantıda söz alarak kendilerini misafir ettikleri için Beldeport CEO’su Nilhan Değer’e teşekkür etti ve kendisi ile Türkiye’nin ilk ve tek liman CEO’su olduğu için gurur duyduklarını söyledi. Berna Akyıldız; “Beldeport’un köprüden hemen önceki ilk liman olması da büyük bir avantaj, böyle büyük bir limanı yöneten kişinin genç ve güzel bir kadın olması gurur verici. Bugün burada olmaktan da çok mutluyuz” dedi. Berna Akyıldız, C.I.L.T. Türkiye’nin üzerinde çalıştığı 5 Yılda 5.000 Kadın Sürücü yetiştirme Projesini de çok önemsediklerini belirtti ve “Kadınlar her işi yapabilir, bunu da zaten gösteriyorlar. Etrafımızdaki kadınları ve genç kızları da teşvik etmemiz gerekiyor” şeklinde konuştu.

Altınbaş ve Piri Reis Üniversitesinde WiLAT olarak ders verdiklerini ve bunu çok önemsediklerini vurgulayan Akyıldız; “Gençlere rol model olmak önemli. Onları sektöre kazandırmak için bu dersleri önemsiyoruz. Bu sene bir 3. üniversitede daha başlayabiliriz. Deneyimlerimizi gençlerle paylaşmak onlar için de kıymetli oluyor” dedi.

Toplantının ardından Beldeport CEO’su Nilhan Değer konuklarına limanı gezdirdi ve hedeflerinden bahsetti.