Bozcaada'da Karaya Oturan Tanker 12 Gün Sonra Kurtarıldı

Aliağa'dan Yalova'ya giden Umman bayraklı 249 metre boyundaki 'QENDIL' isimli boş ham petrol tankeri 4 Ocak'ta Bozcaada açıklarında seyir halindeyken olumsuz hava şartları sebebiyle Bozcaada ilçesinde karaya oturdu. Gemi kaptanının durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) bağlı 'KURTARMA-10', 'KURTARMA-16' römorkörü sevk edildi. Gemide 6 Çinli, 2 Rusya Fedarasyonu vatandaşı, 3 Flipinli, 5 Bangladeşli, 10 Miyanmarlı olmak üzere 26 personelin bulunduğu ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

‘QENDIL' 12 gün sonunda kurtuldu



Vira Haber