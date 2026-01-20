Tekirdağ'da Deniz Çekildi

İlçe merkezindeki sahilde deniz suyunun yaklaşık 10 metre geriye çekildiği gözlemlendi. Su seviyesinin azalmasıyla birlikte daha önce deniz altında kalan bazı alanlar gün yüzüne çıktı. Kıyı şeridinde oluşan manzara vatandaşların dikkatini çekerken, ilçe sakinleri ortaya çıkan görüntüleri cep telefonlarıyla kaydetti.

Yetkililer, denizde yaşanan çekilmenin mevsimsel ve meteorolojik etkenlerle bağlantılı olabileceğini değerlendiriyor.

