Çanakkale Boğazı’ndan Geçen Kuru Yük Gemisi Makine Arızası Yaptı

Bodrum'dan Ukrayna'ya giden Panama bayraklı 119 metre boyundaki ’ATA1’ isimli kuru yük gemisi, Çanakkale Boğazı’ndan geçişi sırasında Kumkale önlerinde makine arızası yaptı. Gemi kaptanının durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) bağlı ’Kurtarma-14’ römorkörü sevk edildi. Boğazı geçecek diğer gemiler de arıza hakkında bilgilendirildi. Gemi, kılavuz kaptan refakatinde römorköre yedeklenerek Bozcaada Demir Sahası’na emniyetle demirletildi.

