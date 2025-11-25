Antalya'da Ardı Ardına Çıkan Hortumlar Kamerada
Antalya'nın Alanya ilçesi İncekum Plajı açıklarında iki hortum meydana geldi. 5'er dakika arayla çıkan iki hortum, kıyıya ulaşmadan etkisini yitirdi.
İncekum Plajı açıklarında sabah saat 10.25'te oluşan ilk hortumu, yaklaşık 5 dakika sonra ikinci hortum izledi. Hortumlardan biri denize ulaşamazken, diğerinin ise daha uzun olduğu ve denize ulaştığı gözlendi. Her iki hortumu gören vatandaşlar cep telefonlarına sarıldı. Kıyıya doğru ilerlemeyen hortumlar, yaklaşık 10 dakika içinde gözden kayboldu.
