Antalya'da Ardı Ardına Çıkan Hortumlar Kamerada

İncekum Plajı açıklarında sabah saat 10.25'te oluşan ilk hortumu, yaklaşık 5 dakika sonra ikinci hortum izledi. Hortumlardan biri denize ulaşamazken, diğerinin ise daha uzun olduğu ve denize ulaştığı gözlendi. Her iki hortumu gören vatandaşlar cep telefonlarına sarıldı. Kıyıya doğru ilerlemeyen hortumlar, yaklaşık 10 dakika içinde gözden kayboldu.

Vira Haber