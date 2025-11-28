Çeşme'deki Yangında 7 Tekne Alevlere Teslim Oldu

Yangın saat 11.00 sıralarında, Ilıca Yıldızburnu Plajı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, demirli bir teknede çıkan yangın kısa sürede diğer özel teknelere de sıçradı. Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangın nedeniyle bölgede panik yaşandı. Yangının büyümesi üzerine tekne sahipleri, teknelerini alevlerden uzaklaştırmak için yoğun çaba sarf etti. Kıyıdan yükselen siyah dumanlar gökyüzünü kaplarken, dumanlar kilometrelerce uzaktan görüldü. Plaj çevresindeki vatandaşlar da korku dolu anlar yaşarken, yangından çıkan alevlerin teknelerine sıçramaması için sahipleri teknelerine koştu.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken, çıkan yangında 7 özel teknenin yandığı öğrenildi. Yangında can kaybı olmazken kullanılamaz hale gelen teknelerde büyük maddi hasar oluştu.

Yangının çıkış sebebini belirlemek için çalışma başlatıldı.

Vira Haber