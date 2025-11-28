Papa 14. Leo'nun Ziyareti Öncesi İznik Gölü'ne Dalgıç Ekipleri Dalış Gerçekleştirdi

İlçenin giriş ve çıkış noktalarında oluşturulan kontrol noktalarında güvenlik güçleri araçları tek tek durdurarak arama yapıyor.

Papa'nın programı kapsamında ilçede görev yapan polis sayısı 2 bin 300'e ulaştı. İlçenin ana arterlerinde devriyeler sıklaştırılırken, kritik bölgelerde çevik kuvvet ekipleri konuşlandırıldı.

Güvenlik tedbirleri yalnızca karada değil, su üzerinde de büyük bir titizlikle yürütülüyor. İznik Gölü'nde Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler, göl genelinde devriye faaliyetlerini yoğunlaştırdı.



Tarihi ziyaretin sorunsuz şekilde gerçekleşmesi için bölgedeki tüm birimlerin koordineli şekilde çalıştığı, güvenlik önlemlerinin ziyaret sonuna kadar artırılarak devam edeceği ifade edildi.

