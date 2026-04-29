DEFAV’dan 29. Geleneksel Dayanışma Gecesi
İTÜ Denizcilik Fakültesi Mezunları Sosyal Yardım Vakfı (DEFAV) tarafından düzenlenen 29. Geleneksel Dayanışma Gecesi, 16 Mayıs 2026 Cumartesi günü gerçekleştirilecek.
Denizcilik camiasının önemli buluşmalarından biri olarak gösterilen etkinlik, Hilton İstanbul Maslak’ta 19.00-24.00 saatleri arasında düzenlenecek.
Her yıl geniş katılımla gerçekleştirilen dayanışma gecesinin, sektör temsilcilerini bir araya getirerek birlik ve dayanışmayı pekiştirmesi hedefleniyor. Organizasyona katılımın, 4 Mayıs 2026 tarihine kadar bildirilmesi gerektiği belirtildi.
Etkinlik, denizcilik sektörünün önde gelen isimlerini aynı çatı altında buluşturacak.
Vira Haber
