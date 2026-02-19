Ege Denizi’nde Fırtına Bekleniyor

Meteoroloji’den yapılan açıklamada, "Kuzey Ege’de rüzgarın, yarın (20.02.2026 Cuma) sabah saatlerinden itibaren güneyli yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, 21.02.2026 günü (Cumartesi) sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Güney Ege’nin kuzeyinde rüzgarın, yarın (20.02.2026 Cuma) sabah saatlerinden sonra güney ve güneydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, 21.02.2026 günü (Cumartesi) sabah saatlerde etkisini kaybetmesi beklenmektedir" denildi.

Vira Haber