Hayalet Ağlarla Mücadelede 420 Milyon Metrekare Alan Tarandı
Tarım ve Orman Bakanlığı, yıl içinde yürütülen çalışmalar kapsamında 360 bin metrekare hayalet ağın denizler ve iç sulardan çıkarıldığını bildirdi.
Bakanlık'tan yapılan açıklamada, denizlerde ve iç sularda hayalet ağlara karşı mücadelenin kararlılıkla sürdüğü vurgulandı.
Bu yıl içinde 420 milyon metrekare alanın tarandığı aktarılan açıklamada, "360 bin metrekare hayalet ağ ve 31 bin av aracı sudan çıkarıldı. Bu çalışmalarla yaklaşık 1,2 milyon su canlısının yaşamı korundu" ifadesi kullanıldı.
Etiketler : Hayalet Ağ, Ağ, Tarım ve Orman Bakanlığı
