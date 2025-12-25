Sulina Kanalı’nda Hasar Gören “Lady Hayat” İstanbul Boğazı’ndan Transit Geçiş Yaptı

Romanya’nın Sulina Kanalı’nda meydana gelen deniz kazasında başka bir gemiyle çatışan Palau bayraklı “Lady Hayat” isimli ticari gemi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne (KEGM) bağlı römorkörler refakatinde İstanbul Boğazı’ndan transit geçiş yaparak Tuzla Tersaneler Bölgesi’ne intikal etti.

Edinilen bilgilere göre, 19 Aralık’ta Sulina Kanalı’nda yaşanan kazada “Lady Hayat”, “K Hak” isimli gemiyle çatıştı. Kazanın, K Hak gemisinin Lady Hayat’a su altı hattından bodoslama temas etmesi sonucu meydana geldiği ve bu temasın gemide ciddi yapısal hasara yol açtığı öğrenildi.

Kazanın ardından seyir emniyetine yönelik gerekli tedbirler alınırken, “Lady Hayat” gemisi KEGM römorkörlerinin refakati altında İstanbul Boğazı’ndan güvenli şekilde transit geçiş gerçekleştirerek bakım ve onarım amacıyla Tuzla Tersaneler Bölgesi’ne sevk edildi.

Geminin seferine tersaneden yeni bakım ve boya işlemleri tamamlanmış olarak çıktığı, buna rağmen kazada hasar aldığı belirtildi. “K Hak” gemisinin durumu hakkında ise henüz resmi bir açıklama yapılmazken, kazada can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı değerlendiriliyor.