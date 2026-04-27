IBIA’dan MEPC 84 Öncesinde Açıklama

27 Nisan – 1 Mayıs tarihleri arasında Londra’daki IMO (Uluslararası Denizcilik Örgütü) merkezinde yapılan MEPC 84 öncesinde Uluslararası Bunker Endüstrisi Birliği (IBIA) bir açıklama yaptı.

IBIA’nın açıklama metninde 20 Nisan’da küresel ticari filoyu temsil eden denizcilik birlikleri tarafından yayımlanan “IMO’nun Küresel Düzenleyici Rolüne ve IMO Sera Gazı Azaltım Yol Haritasının Başarılı Uygulanmasına Destekte Denizcilik Endüstrisi Birleşti” başlıklı ortak açıklamanın, IMO’nun uluslararası deniz taşımacılığının küresel düzenleyicisi olarak rolüne tam desteğin yeniden vurgulandığı belirtildi. Denizcilik sektörünün karbonsuzlaşmasının çok paydaşlı bir çaba olduğunun ve ancak küresel denizcilik ekosistemindeki tüm aktörlerin katkısıyla başarılabileceğinin altı çizildi.

IBIA’nın açıklaması şöyle devam etti: “Uluslararası Bunker Endüstrisi Birliği (IBIA), küresel deniz enerjisi tedarik zincirindeki paydaşları temsil eden bir kuruluş olarak bu tutumla uyumlu olduğunu belirtiyor. IBIA, IMO üye devletlerinin küresel ölçekte tutarlı, amaca uygun ve örgütün stratejik vizyonunu hayata geçirecek düzenlemeler geliştirmesine destek olmak için anlamlı ve yapıcı katkılar sunmaya bağlı kalıyor.

IBIA, küresel ölçekte yeknesak ve etkili uygulamanın sağlanabilmesi için sağlam kılavuzlara duyulan ihtiyacı kabul ediyor. Yaşam Döngüsü Analizi (LCA) Kılavuzları gibi araçların giderek olgunlaşması, paydaşların düzenleyici etkileri daha iyi değerlendirmesine ve bu düzenlemelerin etkinliğine duyulan güvenin artmasına olanak sağlayacak.

IMO’nun sera gazı azaltım önlemlerine uyumu mümkün kılacak şekilde küresel filoya deniz enerjisi tedarikinin sağlanması, başarılı ve etkili uygulamanın gerçekleşmesi açısından kritik önem taşıyor.”